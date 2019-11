Seine Antrittsrede hält Woidke am kommenden Freitag. In die Zeit seiner Bundesratspräsidentschaft fallen die Jubiläen 30 Jahre Deutsche Einheit und 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs im kommenden Jahr.

"Ich betrachte beide Daten als Verpflichtung", teilte Woidke mit. Gemeinsam mit dem Jahrestag des Mauerfalls in diesem Jahr markierten diese Jubiläen historische Wendepunkte für Deutschland, Europa und die Welt. Brandenburg werde in seiner Ratspräsidentschaft alles dafür tun, das Miteinander in der Bundesrepublik weiter zu stärken. "Ich möchte zeigen, dass wir gemeinsam besser vorankommen", betonte er.



Weitere Anliegen sind, dass die Bundesbürger mehr miteinander reden und die Politiker die Bürgersorgen ernst nehmen sollen. Höhepunkt der Bundesratspräsidentschaft ist im Oktober 2020 die Ausrichtung der Feiern zum Tag der Deutschen Einheit in Potsdam.



Der neue Bundesratspräsident hat mehrere Reisen ins Ausland geplant, darunter in die Niederlande, nach St. Petersburg und nach Kalifornien. Die Präsidentschaft wechselt jährlich nach einer festgelegten Reihenfolge.