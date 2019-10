Für das Bündnis zur Rettung von Flüchtlingen sollen jedoch ausschließlich Kollektenmittel und andere Spenden bereitgestellt werden, heißt es dort weiter. Bischof Markus Dröge hatte zu Beginn der Synodentagung angekündigt, die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) wolle das bereits beschlossene Seenotrettungsschiff der Hilfsorganisation Sea-Watch zur Verfügung zu stellen. Kirchengemeinden, Kirchenkreise und kirchliche Institutionen werden in dem bei der Herbsttagung der Synode in Berlin verabschiedeten Beschluss aufgerufen, dem Bündnis ebenfalls beizutreten und Spendenaktionen dafür zu starten. Die Kirchenleitung solle zudem bei den Landesregierungen von Berlin, Brandenburg und Sachsen die "Seebrücke"-Initiative "Sichere Häfen" vorantreiben, heißt es dort weiter. Ziel sei, dass die Städte, die sich zu sicheren Häfen erklären, "selbstständig ohne den Bund Flüchtlinge aufnehmen können".

Das Kirchenparlament, die sogenannte Synode, hat 114 Mitglieder und vertritt die rund 940.000 Protestanten in Berlin, Brandenburg und der Region Görlitz in Sachsen. Die Synodentagung wurde am Mittwoch in Oranienburg eröffnet. Am Freitag war die Theologin Christina-Maria Bammel von der Synode zur neuen Pröpstin und theologischen Leiterin des Konsistoriums gewählt. Sie tritt ihr Amt zum Februar 2020 an.



Beraten wird auf der Herbsttagung unter anderem der Doppelhaushalt für die kommenden beiden Jahre. Dieser sieht für 2020 einen Umfang von rund 417 Millionen und für 2021 von rund 426 Millionen Euro vor. Die Synode verabschiedete ein Gesetz, das ein Vorerwerbsrecht für kirchliche Träger vorsieht. Außerdem beschlossen die Delegierten, dass die EKBO das geplante bundesweite kirchliche Seenotrettungsbündnis finanziell unterstützt.

Sendung: Abendschau, 26.10.2019, 19.30 Uhr