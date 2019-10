Innensenator Andreas Geisel (SPD) will touristische Plätze terrorsicherer gestalten. Insgesamt habe er 18 Orte auf der Agenda, sagte Geisel der Zeitschrift der Gewerkschaft der Polizei "GdP-Landesjournal". Seine Senatsverwaltung für Inneres habe dabei innerhalb des Senats die Federführung und tausche sich über Umbaukonzepte mit anderen internationalen Städten aus, so Geisel.

Zunächst wird demnach der Breitscheidplatz umgebaut, was im nächsten Jahr abgeschlossen sein soll. Als Nächstes kommt laut dem Innensenator das Humboldtforum dran. Welche weiteren touristischen Hotspots in der Hauptstadt sicherer gestaltet werden sollen, ließ er in dem Interview offen. Laut Morgenpost sollen der Alexanderplatz, das Areal rund um das Brandenburger Tor, der Gendarmenmarkt und der Hackesche Markt auf einer Liste der Senatsverwaltung stehen.

Welche konkreten Umbaumaßnahmen getroffen werden, wollte Geisel in dem Interview nicht sagen. Nur so viel: "Einhundertprozentige Sicherheit kann es nicht geben und eine Verpollerung des öffentlichen Raumes will ich nicht. Wir dürfen uns unsere Art des Lebens nicht nehmen lassen. Es wäre ein Sieg für die Terroristen, wenn wir unsere Angst in Pollern symbolisieren."