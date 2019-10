Für nicht mehr zeitgemäß hält das Bundesverfassungsgericht die bisherige Berechnung der Grundsteuer. Am Freitag muss der Bundestag daher eine Reform verabschieden. Der Berliner Finanzsenator Kollatz will Veränderungen für Hausbesitzer und Mieter im Rahmen halten.

Der Bundestag will am Freitag eine Reform der Grundsteuer verabschieden. Dafür ist eine Grundgesetzänderung nötig. Die dafür nötige Zwei-Drittel-Mehrheit gilt als sicher. Der Reform zustimmen muss auch noch der Bundesrat.

Die Höhe der Grundsteuer ist bislang abhängig vom Wohnort, dem Grundstück und vom Gebäude darauf. Zukünftig soll der Wert des Bodens eine Rolle spielen, die Nettokaltmiete, Grundstücksfläche, sowie Immobilienart und -alter. Das letzte Wort jedoch haben die Kommunen, denn sie legen Hebesätze fest, die - bisher und künftig - die Bewertungsfaktoren stark beeinflussen. Ob Hausbesitzer und Mieter künftig mehr oder weniger Grundsteuer zahlen müssen, wird am Ende eher durch die Hebesätze entschieden. Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) stellte daher bereits im Juli eine Absenkung des Hebesatzes in Aussicht.

Wie Kollatz am Freitag dem rbb-Inforadio sagte, würden sich die Grundstücks- und Gebäudewerte durch die geplante Reform voraussichtlich erhöhen. "Das wird aber nachkorrigiert", versprach Kollatz. "Wir werden wahrscheinlich (...) den Hebesatz von 810 auf etwa 600 oder 550 Punkte nach unten nehmen." Dadurch nehme das Land Berlin in der Summe voraussichtlich nicht mehr ein als vorher.

"Trotzdem haben sich natürlich die Wertrelationen innerhalb Berlins verändert", ergänzte Kollatz. Das aber sei ja auch der eigentliche Grund für die Reform. "Es kann durchaus sein, dass Sie, wenn Sie eine nette Wohnung am Pariser Platz haben, etwas mehr zahlen. Und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Sie - wenn Sie eine Wohnung zum Beispiel in Marzahn-Hellersdorf, an der Heerstraße oder in der Thermometersiedlung haben - nennenswert weniger zahlen.

Kollatz erwartet aber "relative übersichtliche Korrekturen". Pro Wohnung und Jahr handle es sich voraussichtlich um zweistelligen Summen.