Die Berliner CDU-Fraktion fordert einen Einsamkeitsbeauftragten für die Hauptstadt. Der Berliner Senat solle eine entsprechende Vollzeit-Stelle in der Senatskanzlei einrichten und mit Projektmitteln von jährlich bis zu 100.000 Euro ausstatten, heißt es in einem Antrag der CDU, der bereits am Montag vom Berliner Abgeordnetenhaus veröffentlicht worden ist.

Warum man in Berlin eher vereinsamt als in Brandenburg

Am Dienstag konkretisierte der sozialpolitische Sprecher der Berliner CDU-Fraktion, Maik Penn, die Forderung in der Abendschau des rbb. Organisationen wie das Seelsorge-Telefon "Silbernetz" und der Paritätische Wohlfahrtsverband wünschten sich seit langem eine Ansprechperson beim Senat, so Penn. “Man braucht einen Hauptamtlichen, der das alles koordiniert. Berlin als wachsende Millionenmetropole sollte diesen Schritt gehen“, so Penn. Langfristig vorstellbar sei auch die Einrichtung einer eigenständigen Senatsverwaltung für Einsamkeit, schlägt der CDU-Abgeordnete vor.