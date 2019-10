Bild: imago-images Archivbild/Christian Mang

Passanten provozieren Demonstranten - Prügeleien bei Demo gegen türkische Offensive in Syrien

11.10.19 | 16:02

Bei zwei Demonstrationen in Berlin-Kreuzberg gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien ist es zu Gewalttaten gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden mehrere Beamte dabei am Kopf verletzt.

Zuvor hatten Passanten den Demonstrierenden am Donnerstagabend dreimal den sogenannten Wolfsgruß der türkischen rechtsextremistischen "Grauen Wölfe" gezeigt. Das habe zu starkem Unmut unter den Demonstrationsteilnehmern geführt, so die Polizei. Beim ersten Mal konnten die Einsatzkräfte die Demonstranten durch "körperliche Gewalt in Form von Drücken und Schieben" von der Passantin, die den "Wolfsgruß" gezeigt hatte, fernhalten. Später ging der Demonstrationszug in der Oranienstraße in eine weitere Demonstration über, die Teilnehmerzahl wuchs auf mehrere tausend Personen an, so die Polizei.

Drei Beamte am Kopf verletzt

Kurz darauf griffen den Angaben zufolge etwa 20 Demonstranten einen Mann an, der ebenfalls den Gruß der "Grauen Wölfe" gezeigt hatte. Beamte, die die körperliche Auseinandersetzung beenden wollten, seien ebenfalls angegriffen worden. Einem sei ein Pflasterstein an den Kopf geworfen worden, zwei weitere seien mit Schlägen und Tritten ebenfalls am Kopf verletzt worden. Sie seien aber zunächst im Dienst geblieben. Ob es weitere Verletzte gab, teilte die Polizei nicht mit. Im weiteren Verlauf der Demonstration hätten mehrere Demonstranten versucht, ein Lokal zu stürmen, nachdem ein Mitarbeiter dort ebenfalls den "Wolfsgruß" gezeigt haben soll. Polizeikräfte verhinderten, dass die Demonstranten in das Lokal eindrangen. Nun wird wegen schwerem Landfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, versuchter Gefangenenbefreiung und Verstoß gegen das Versammlungsgesetz ermittelt.