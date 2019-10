In Berlin wollen Krankenhausmitarbeiter am Mittwoch für eine bessere Ausstattung der Kliniken demonstrieren.



Die Kundgebung unter dem Motto "Klinikoffensive jetzt" startet am Mittag am Roten Rathaus. Die Krankenhäuser fordern zusammen mit Verbänden, Institutionen und Unternehmen mehr Geld für das Gesundheitswesen. Damit wollen sie bessere Infrastrukturen schaffen, die Ausstattung modernisieren und die Arbeitsbedingungen verbessern.