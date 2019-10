dpa/Paul Zinken Audio: rbb88.8 | 19.10.2019 | Ricardo Westphal | Bild: dpa/Paul Zinken

Berlin - Erneut Demonstrationen gegen türkische Syrien-Offensive

19.10.19 | 12:52 Uhr

Bis zu 2.000 Teilnehmer sollen am Samstag zu einem Protestzug gegen das türkische Vorgehen in Syrien in Berlin-Mitte zusammenkommen. Auch in Neukölln ist eine Demonstration angemeldet. Bei ähnlichen Protesten gab es zuletzt Auseinandersetzungen.

Zwei Demonstrationen gegen die Syrien-Offensive der Türkei sind in Berlin am Samstag angekündigt. Ab dem Mittag werden bis zu 2.000 Menschen auf dem Potsdamer Platz in Mitte erwartet. 200 weitere Demonstranten wollen sich später am Nachmittag (17 Uhr) am Hermannplatz in Neukölln versammeln. Beide Demonstrationen laufen unter dem Motto "Gegen den türkischen Angriffskrieg in Nordsyrien". Der Zug vom Potsdamer Platz führt laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin bis zum Abend über Leipziger Straße, Friedrichstraße und Unter den Linden bis zum Brandenburger Tor. In Berlin sind am Samstag

Aufruf, sich nicht provozieren lassen

Kurdische Organisationen haben im Vorfeld zur Besonnenheit aufgerufen. Man dürfe sich am Rande von Demonstrationen nicht provozieren lassen, sagte ein Sprecher der Kurdischen Gemeinde in Berlin und Brandenburg.

Seit Beginn der türkischen Offensive in Nordsyrien hat es in Berlin bereits zwei große Demonstrationen gegeben. Dabei war es jeweils zu vereinzelten Provokationen und Auseinandersetzungen gekommen. So hatten etwa Passanten den Demonstrierenden mehrfach den sogenannten Wolfsgruß der türkischen rechtsextremistischen "Grauen Wölfe" gezeigt, was auch zu körperlichen Auseinandersetzungen führte, bei der mehrere Polizisten verletzt wurden. Es seien Steine und Flaschen geworfen worden. Bei einer Demonstration am vorigen Samstag gab es insgesamt sechs Festnahmen und 17 Strafermittlungsverfahren.



Auch anderswo in Deutschland Zusammenstöße

Auch in anderen Städten Deutschlands gab es in den vergangenen Tagen ähnliche Demonstrationen - und ebenfalls vereinzelt Zusammenstöße zwischen demonstrierenden Kurden und türkischen Passanten. Im Vorfeld eines Protestzugs am Samstag in Köln hatte die Polizei wegen befürchteter Ausschreitungen ein Verbot geprüft. Der Zug konnte aber am Vormittag starten.

