Eigentlich sollten schon ab September auf insgesamt acht Straßen in Berlin Dieselfahrverbote gelten, doch es haperte an den Schildern. Die sind bald da, doch bis sie stehen, wird es wohl Anfang November, wie rbb|24 erfahren hat.

Lange mussten die Bezirksämter in Berlin-Mitte und Neukölln auf die Schilder für die Dieselfahrverbote warten, jetzt ist absehbar: Zwischen dem 7. und 11. Oktober werden die Lieferungen der Schilder, die eigens angefertigt werden mussten, erwartet. Ab dem 21. Oktober werden dann die Beton-Fundamente für die Verbotsschilder gelegt. Dann kann es – je nach Witterung – noch einige Tage dauern, bis der Beton ausgehärtet ist und die Schilder angebracht werden können. "Frühestens Ende Oktober, eher Anfang November werden die Schilder montiert sein", sagten übereinstimmend die Pressesprecher der Bezirke Mitte und Neukölln, Christian Zielke und Christian Berg am Dienstag im Gespräch mit rbb|24.

In Mitte und Neukölln wird auf insgesamt 2,9 Kilometern die Durchfahrt für Dieselfahrzeuge bis einschließlich Euro 5 verboten sein. Entsprechende Straßen hatte der Senat im Juli im Rahmen seines Luftreinhalteplans festgelegt. Dabei geht es um 0,05 Prozent des Berliner Straßennetzes. Die kürzeste betroffene Strecke (Alt-Moabit) ist 150 Meter lang. Der längste Abschnitt, auf der Leipziger Straße, misst 840 Meter. Weitere Durchfahrverbote werden auf der Brücken-, Reinhardt-, Friedrich-, Strom-, Hermann- und Silbersteinstraße eingerichtet. Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne) hatte eigentlich "spätestens Anfang September" als Starttermin für die Dieselfahrverbote angepeilt.



Dabei wird es Ausnahmen geben: Anlieger und Schwerbehinderte dürfen die Verbote ignorieren, ebenso Taxifahrer, Handwerker, Liefer- und Pflegedienste.



In Berlin sind von den Dieselfahrverboten mehr als 192.000 Autos betroffen, in Brandenburg sind es knapp 289.000. Hinzu kommen leichte und schwere Nutzfahrzeuge. Wer in einer Verbotszone erwischt wird, zahlt als Pkw-Fahrer 25 Euro, als Lkw-Fahrer 75 Euro. Wie das überprüft werden soll, ist aber noch unklar.