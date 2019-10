VogelStrauß Berlin Samstag, 12.10.2019 | 16:13 Uhr

Immer das gleiche Blabla Gerald... Vielleicht wärs auch mal gut, wenn sie sich auch mal die Frage stellen, was sich in den letzten Jahrzehnten am Klima so verändert hat und was Ihr Beitrag dazu wäre etwas daran zu verändern. Artensterben, ein zunehmeder Anstieg des Meeresspiegels und der Abschmelzung der Polkappen kommen ja nicht von ungefähr....

Das Einzige was sie auf die Reihe bekommen ist ein Kritisieren Derjenigen, die ein Problembewusstsein für die Folgen des Klimawandels wecken wollen.. Kopf in den Sand stecken nennt man das..