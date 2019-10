Bild: dpa /Paul Zinken

Extinction Rebellion - Berliner Polizei will von Klimaaktivisten blockierte Straße räumen

13.10.19 | 12:50 Uhr

Die Berliner Stresemannstraße vor dem Umweltministerium wird seit Tagen von Klimaaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion blockiert. Nun soll damit offenbar Schluss sein: Die Polizei will die Straße räumen.

Dutzende Umweltaktivisten der Bewegung Extinction Rebellion (XR) haben in der Nacht auf Sonntag auf der Straße vor dem Bundesumweltministerium geschlafen - nun will die Polizei räumen. "Wir möchten die Fahrbahn frei bekommen und sprechen mit den Demonstranten", sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmittag. Die Demonstranten werden gebeten, auf eine alternative Fläche in der Nähe - an der Einmündung zur Köthener Straße - auszuweichen. Hintergrund der Räumung sei eine von den Aktivisten geplante Bürgerversammlung, die nicht auf der Straße abgehalten werden könne, teilte der Polizeisprecher mit. "Wir setzen auf das Gespräch miteinanander und hoffen, dass die Fahrbahn dann freigegeben wird".

In der Nacht auf Sonntag hatten nach Angaben der XR-Sprecherin Lu-Yen Roloff rund 100 Aktivisten auf der Stresemannstraße vor dem Ministerium in Schlafsäcken übernachtet, "eng an eng". Auf einem Transparent hieß es: "Wann wacht die Politik auf?" Für den Sonntag hatte Extinction Rebellion dort auch ein Kulturprogramm und Diskussionsrunden geplant.

Aktionen schon seit Montag

Am Samstagmittag hatten sich Demonstranten der Gruppe XR-Ruhrgebiet vor dem Innenministerium versammelt und die Straße Holsteiner Ufer blockiert. Eine Gruppe der Demonstranten hatte ein Transparent mit der Aufschrift "Liebe CSU erhalten Sie die Schöpfung" mitgebracht. Nach Angaben der Polizei dauerte die angemeldete Protestaktion etwa eine Stunde. Die Gruppe Extinction Rebellion demonstriert bereits seit Montag ununterbrochen in Berlin. Im Laufe der Woche hatten Hunderte Aktivisten mehrere Brücken und Plätze wie beispielsweise den Großen Stern, den Potsdamer Platz, die Mühlendamm- und die Marschallbrücke besetzt. Vor dem Kanzleramt wurde ein Klimacamp aufgebaut, am Freitag hatten die Organisatoren das Zentrum der Proteste dann vor das Umweltministerium in die Stresemannstraße verlagert. Freitagnachmittag hatten sich Aktivisten einer schwedischen Gruppierung der Klimabewegung zudem für rund eine Stunde mit Sekundenkleber an das Eingangstor des Vattenfall-Heizkraftwerks Reuter West fixiert.

Aktivisten wollen Stresemannstraße bis Sonntag blockieren

Die Klimaproteste in Berlin dauern an: Nach einer Blockade der Marshallbrücke zogen hunderte Aktivisten zum Potsdamer Platz weiter. Dort halten die Demonstranten die Stresemannstraße besetzt. Eine Räumung plant die Polizei derzeit offenbar nicht.



Sendung: Inforadio, 13.10.2019, 13 Uhr