Die grüne Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann, will in zwei Jahren ihr Amt abgeben. "Ich werde 2021 nicht mehr als Bezirksbürgermeisterin kandidieren", bestätigte Herrmann am Montag rbb|24. Zunächst hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.

Die in Berlin geborene Diplom-Politologin ist seit August 2013 Bezirksbürgermeisterin. Davor hat sie bereits seit 1990 im Bezirksamt gearbeitet, unter anderem als Mitarbeiterin der Frauenbeauftragten, Stadträtin für Jugend, Familie und Schule und Leiterin der Abteilung Familie, Personal und Diversity. "Drei Wahlperioden und 15 Jahre im Amt sind eine gute Zeit gewesen, aber ich will bis zur Rente beruflich noch etwas anderes machen", teilte Herrmann rbb|24 mit. Was sie danach machen werde, wisse sie aber noch nicht. "Die nächste Generation ist jetzt mal dran. Ich bin 2021 57 Jahre, und das ist ein gutes Alter für einen Wechsel", so Herrmann weiter.