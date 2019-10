In Berlin hat es in den vergangenen Wochen bereits mehrere pro-kurdische Demonstrationen gegeben. Am vergangenen Samstag zogen etwa 2.000 Menschen vom Potsdamer Platz zum Brandenburger Tor. Auch am Hermannplatz in Neukölln wurde protestiert. Dabei blieb alles friedlich.



Bei vorherigen Demonstrationen in Berlin war es auch zu vereinzelten Provokationen und Auseinandersetzungen gekommen. So hatten etwa in Kreuzberg Passanten den Demonstrierenden mehrfach den sogenannten Wolfsgruß der türkischen rechtsextremistischen "Grauen Wölfe" gezeigt, was auch zu körperlichen Auseinandersetzungen führte, bei der mehrere Polizisten verletzt wurden. Es seien Steine und Flaschen geworfen worden.



Hintergrund der Proteste ist die türkische Militäroffensive gegen die Kurden-Miliz YPG in der nordsyrischen Kurdenregion Rojava. Inzwischen schweigen dort die Waffen. Nach russischer Vermittlung haben die YPG-Truppen am Donnerstag mit ihrem Rückzug aus der Grenzregion begonnen. An ihrer Stelle sollen russische Militärpolizei und syrische Regierungstruppen einen 30 Kilometer breiten Grenzstreifen kontrollieren.