Wie die Schutzmaßnahmen im Einzelnen aussehen könnten, dazu wollte sich die Polizei am Dienstag nicht äußern. Auch auf die Frage von rbb|24, welche technischen Einrichtungen bislang schon eingesetzt werden, um jüdische Einrichtungen zu schützen, gab ein Polizeisprecher keine Auskunft - vermutlich aus polizeitaktischen Gründen.



Ein schwer bewaffneter Mann hatte am vergangenen Mittwoch versucht, in die Synagoge von Halle einzudringen, in der mehr als 50 Gläubige den Feiertag Jom Kippur begingen. Als das misslang, erschoss er eine Passantin sowie einen Mann in einem Dönerladen. Ein 27-jähriger Deutscher hat die Tat gestanden und sitzt in Untersuchungshaft. Er gab antisemitische und rechtsextreme Motive an. Die Polizeien in Berlin und Brandenburg hatten daraufhin den Schutz jüdischer Einrichtungen kurzfristig verstärkt.