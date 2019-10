Bild: imago stock&people

Justizsenator Dirk Behrendt im rbb - "Wir haben kein Problem neue Staatsanwälte zu finden"

29.10.19 | 23:45 Uhr

In der Berliner Staatsanwaltschaft herrscht Personalmangel, 40 Stellen sind unbesetzt, Tausende Haftbefehle unvollstreckt. Im Interview mit dem rbb gibt sich Justizsenator Dirk Behrendt optimistisch, die offenen Stellen "zeitnah" besetzen zu können.



Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) sieht die Berliner Justiz bei der Rekrutierung neuer Staatsanwälte auf dem richtigen Weg. "Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir kein Problem haben, neue Staatsanwälte zu finden", erklärte Behrendt am Dienstagabend im rbb-Fernsehen. Derzeit liefen bereits eine Reihe von Besetzungsverfahren für offene Stellen in der Staatsanwaltschaft. "Meine Zusage, dass es bei der Staatsanwaltschaft massiven Personalaufbau gibt, habe ich bisher eingehalten", so Behrendt.

8.000 Haftbefehle unvollstreckt

Derzeit seien in Berlin 75 Probestaatsanwältinnen und Probestaatsanwälte beschäftigt. "Jeder Fünfte ist neu", sagte Behrendt. "Wir sind guter Dinge, dass wir die offenen Stellen zeitnah besetzt kriegen." Am Dienstagmorgen hatte der rbb über den Fall des Oberstaatsanwalts Hans-Jürgen Dorsch berichtet, der aufgrund akuten Personalmangels in der Berliner Justiz nicht zum 1. November in Ruhestand gehen will. Dorsch, der seit knapp 40 Jahren am Kriminalgericht Moabit arbeitet, hatte seine Dienstherrin, Generalstaatsanwältin Margarete Koppers, gebeten, seinen Dienst um ein Jahr zu verlängern. Tatsächlich geht aus einem Protokoll der Chefrunde der Berliner Staatsanwaltschaft vom 13. Juni hervor, dass von 361 Stellen gerade 321 besetzt waren. Die Vereinigung der Berliner Staatsanwälte hatte jüngst beklagt, dass derzeit mehr als 8.000 Haftbefehle in Berlin vollstreckt seien.



Koppers sieht kein dienstliches Interesse

Rechtlich besteht die Möglichkeit, Staatsanwälte bei einem dienstlichen Interesse weiterzubeschäftigen. Dieses dienstliche Interesse sei aber im Fall von Oberstaatsanwalt Dorsch nicht vorhanden, so Koppers. Die Generalstaatsanwältin betonte, die Berliner Justiz sei auf einem guten Weg. Die vom Justizsenator versprochenen 20 jungen Staatsanwälte habe man 2019 eingestellt. Außerdem seien 20 weitere Staatsanwälte bewilligt worden. Deren Auswahlgespräche würden noch in diesem November starten. Bereits in den drei Jahren vor den genannten Einstellungen seien 42 Staatsanwälte auf Probe zu ihrer Behörde gekommen. "Aber zufrieden sein kann man wahrscheinlich nie", so Koppers, "es könnten noch mehr sein". Die Besetzung der drei offenen Chefpositionen als Hauptabteilungsleiter sei darüber hinaus "in weit fortgeschrittenem Stadium".

