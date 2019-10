Über einen Monat ist es her, dass ein Mitarbeiter am Kammergericht den Anhang einer E-Mail öffnete - und damit einem Trojaner Tür und Tor öffnete. Noch immer herrscht ein Notbetrieb. Im Rechtsausschuss wurde nun über mögliche Folgen beraten. Von Christoph Reinhardt

Vor allem aber macht Pickel eines deutlich: "Das überfordert uns zunehmend, einfach von der Größe her. Wir sind eben ein Gericht und kein IT-Dienstleistungszentrum."

"Wenn das ITDZ nicht gewesen wäre und die nicht so eine hervorragende Arbeit gemacht hätten, würden wir heute wohl über ein anderes Thema reden. Nicht über einen Vorfall beim Kammergericht, sondern möglicherweise einen Vorfall, der das gesamte Landesnetz betrifft", sagte SPD-Rechtsexperte Sven Kohlmeier.

Lektion eins aus dem Debakel: Beim Wiederaufbau will das Gericht nun doch beim ITDZ unterschlüpfen und nur noch ganz wenige Spezialanwendungen selbst betreuen. Der früher vielgescholtene Landesbetrieb habe hervorragende Arbeit geleistet, nicht nur beim schnellen Aufdecken des Angriffs, sondern auch der bei Einrichtung des Notbetriebs.

Trojaner beruhten ja darauf, Daten abzuschöpfen und dann irgendwann mit einer Lösegeldforderug zu kommen. "Aber nichts dergleichen konnten wir feststellen", sagte Behrendt. Daher gehe man nicht davon aus, dass es sich um einen gezielten Angriff auf die IT-Struktur des Kammergerichtes gehandelt habe. "Oder aber es lag daran, dass wir so rechtzeitig reagiert haben, das zu verhindern", vermutet Behrendt.

Man sei mit zwei blauen Augen davongekommen, formuliert es der Datenschutzexperte Sebastian Schlüsselburg (Linke). Zumal offenbar keine sensiblen Daten abgeflossen seien, so Justizsenator Dirk Behrendt (Bündnis90/Die Grünen).

Die Opposition kritisierte vor allem die Informationspolitik des Senators. Allein der Notbetrieb des Gerichts ohne E-Mail, Datenbanken und Laserdrucker sei ein erheblicher Schaden für Berlin, sagte der Anwalt und CDU-Rechtsexperte Sven Rissmann. Anwälte würden nun vom Kammergericht "handschriftlich geschriebene Ladungen" und "fotokopierte Beschlüsse" bekommen, die ihn an seine Schulzeit in den 80er-Jahren erinnern würden. "Wenn das nicht so traurig wäre, wäre es eigentlich witzig", spottete Rissmann.