Bildungssenatorin trifft "Fridays for Future" - Berlin arbeitet mit Klimaaktivisten zusammen

04.10.19 | 13:45 Uhr

Berlin soll künftig ein Klimabüro bekommen. Das erklärt Bildungssenatorin Scheeres nach einem Treffen mit Vertretern von "Fridays For Future". Zudem sei eine gemeinsame Klimakonferenz vereinbart worden. Auch eine neue Großdemonstration ist angekündigt.

Die Berliner Schulsenatorin Sandra Scheeres will enger mit der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" (FFF) zusammenarbeiten. Das sagte sie am Freitag nach einem Treffen mit "FFF"-Vertretern in ihrem Büro. Nach Angaben der Schulverwaltung wurden dabei gemeinsame Aktivitäten vereinbart.

Demnach werden "Fridays for Future"-Aktivistinnen und -Aktivisten die Klimakonferenz mit vorbereiten, zu der die Senatsverwaltung am 20. November ins Zeiss-Planetarium in Prenzlauer Berg eingeladen hat. Das geplante Workshop- und Diskussionsangebot soll Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte bestärken, Klimaschutz und Klimawandel vertieft auch im Unterricht zu behandeln. Derzeit werde geprüft, diese Klimakonferenz jährlich auszurichten, teilt die Bildungsverwaltung mit. "Fridays for Future" plädierte dafür, dass wissenschaftliche Erkenntnisse zum globalen Klimawandel auch in den Schulen noch bekannter gemacht werden und zu lokalen Initiativen führen sollten.



Scheeres dank Aktivisten für Engagement

Scheeres dankte den Schülerinnen und Schülern für ihr Engagement. "Der Klimawandel betrifft uns alle. Auch an den Schulen werden wir uns noch stärker mit dem Umweltschutz beschäftigen", sagte die SPD-Politikerin. "Erste Ideen, wie uns das gemeinsam gelingen kann, haben wir heute Abend diskutiert. Ich freue mich auf den weiteren Dialog."



"Es war ein anregender Austausch, an den wir bestimmt bald anknüpfen werden", sagte Quang-Anh Paasch, Pressesprecher von "Fridays for Future". Dass die Bewegung nun den "Diskurs mit der Landespolitik" aufnehmen konnte, sei positiv zu bewerten.

50.000 Euro Sachmittel für Klimabüro des Senats

Darüber hinaus erklärten sich die "Fridays for Future"-Vertreterinnen und -Vertreter bereit, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des "Scientists for Future"-Netzwerks bei der Erstellung von Unterrichtsmaterialien und weiteren Broschüren für die Berliner Schulen unterstützen zu wollen.



Die Bildungsverwaltung wird zudem ein "Klimabüro" einrichten, das von dem neuen Umwelt- und Klimaschutzbeauftragten der Senatsverwaltung betreut wird. Er wird über jährliche Sachmittel in Höhe von 50.000 Euro verfügen. Auch dieses Büro stehe Vertreterinnen und Vertretern von "Fridays for Future" offen, teilte die Bildungsverwaltung mit.

Großdemonstrationen für das Klima

Die Bewegung kündigte einen weiteren globalen Aktionstag für den 29. November an. Er findet direkt vor Beginn der Weltklimakonferenz in Chile, die vom 2. bis 13. Dezember geht, statt. In über 100 Städten seien bereits Aktionen geplant, teilten die Organisatoren mit. Neben klassischen Streiks solle es auch "kreative Proteste" geben. Zuletzt hatten die Klimaaktivisten am 20. September zu einer Großdemonstration in hunderten Städten weltweit aufgerufen. An den Protesten beteiligten sich nach "FFF"-Angaben allein in Deutschland 1,4 Millionen Kinder und Erwachsene. Letztere waren erstmals explizit aufgerufen, ebenfalls mitzuziehen.