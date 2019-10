Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung an der NPD-Zentrale

"Erntedankfest" in der Seelenbinder-Straße

Wegen lauter Live-Musik mit vermutlich volksverhetzenden Inhalten ist es am Samstagabend zu einem Polizeieinsatz in Berlin-Köpenick gekommen. Die Einsatzkräfte seien gegen 18 Uhr von einem Anwohner gerufen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Wie die Ermittlungen ergaben, handelte es sich um eine öffentlich zugängliche Veranstaltung unter freiem Himmel, "die allem Anschein nach politischen Charakter hatte".