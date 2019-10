dpa/Paul Zinken Audio: Inforadio | 24.10.2019 | Holger Hansen | Bild: dpa/Paul Zinken

Expertentreffen in Berlin - Innensenator lädt zur Konferenz gegen Clan-Kriminalität

24.10.19 | 06:44 Uhr

Mehr als 150 Mal ist in diesem Jahr die Berliner Polizei zu Einsätzen gegen kriminelle Clans ausgerückt. Aber nicht nur in Deutschland haben Behörden mit diesem Problem zu kämpfen. Über Auswege und Strategien sprechen am Donnerstag Experten in Berlin.

Bei einer Konferenz beraten Experten am Donnerstag in Berlin über Strategien gegen kriminelle Mitglieder arabischstämmiger Clans. Dabei geht es im Dienstgebäude von Innensenator Andreas Geisel (SPD) sowohl um die Berliner Perspektive wie auch um den Blick auf ganz Deutschland und Europa.



Teilnehmer der vier Podiumsdiskussionen sind unter anderen ein führender Ermittler der europäischen Polizeibehörde Europol, die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik, der Chef des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, sowie mehrere Leiter von Landeskriminalämtern. Hinzu kommen Vertreter der Senatsverwaltungen und der zwölf Berliner Bezirke.

Längst nicht mehr nur Neukölln betroffen

"Wichtig ist, dass wir uns auf allen Ebenen vernetzen und miteinander im Gespräch bleiben. Wir müssen wissen, was die anderen tun", kündigte Innensenator Geisel schon Anfang Oktober an. "Das Interesse, das sich bisher nur auf Neukölln beschränkte, weitet sich jetzt deutlich aus", sagte Geisel. "Man sieht schon: Das Thema taucht in allen Bezirken auf." Die Täter seien klassische Kriminelle. "Und wenn die die Chance haben, sich auszubreiten, dann tun sie das."



Bis Mitte August dieses Jahres gab es laut Geisel 157 Einsätze der Polizei gegen kriminelle Mitglieder arabischstämmiger Clans in großen Teilen Berlins, davon 22 zusammen mit anderen Behörden. Das sind im Schnitt vier pro Woche. "Der Schwerpunkt war bislang Neukölln. Aber auch in Charlottenburg-Wilmersdorf, Reinickendorf und Spandau waren wir unterwegs."

Geisel: "Haben Schlagzahl erhöht"

Geisel betonte Anfang Oktober: "Durch diese hohe Schlagzahl wird deutlich, dass wir es ernst meinen. Und die Botschaft kommt bei den Clans auch an. Die wissen nur noch nicht genau, wie lange wir das durchhalten." Mit Blick auf die Kriminalpolizei sagte Geisel weiter: "Die zuständigen Ermittler spüren jetzt eine deutlich stärkere Vernetzung, sind damit hochzufrieden und sagen, sie würden gerne noch tiefer in die Strukturen eindringen. Diese Gelegenheiten wird es auch geben." Vor einem knappen Jahr, Ende November 2018, hatte der Berliner Senat einen Fünf-Punkte-Plan gegen die Clans angekündigt. Beim Landeskriminalamt gibt es seit dem Winter die neue Koordinierungsstelle für Organisierte Kriminalität (KO-OK). Noch im Oktober will das Gremium einen aktuellen Lagebericht vorlegen.

BKA will eigene Einheit aufbauen

Die arabischstämmigen Clans sind neben Berlin besonders stark in Bremen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen aktiv. In ganz Deutschland wurden im vergangenen Jahr 45 Ermittlungsverfahren zum Thema Organisierte Bandenkriminalität von Clans geführt, wie aus dem jüngsten BKA-Lagebild hervorgeht. Dabei ging es um Mitglieder arabischstämmiger Familien wie um solche aus dem früheren Jugoslawien und der Türkei. BKA-Präsident Münch kündigte bereits am Mittwoch in der “Rheinischen Post“ [€] ein verschärftes Vorgehen gegen Clan-Kriminalität an. Dazu werde seine Behörde eine eigene Einheit aufbauen, so Münch. "Wir müssen in den nächsten drei Jahren Erfolge sehen - einen Rückgang an auffälligem Verhalten", sagte der BKA-Chef weiter. "Um das Problem zu beseitigen, werden wir aber deutlich länger brauchen." Wichtig sei, dass die Kinder in diesen oft abgeschotteten und bildungsfernen Familien nicht denselben Weg von Gewalt und Grenzüberschreitung einschlügen.



Sendung: Inforadio, 24.10.2019, 6 Uhr