Bild: imago stock&people

Fahrradstreifen und Parkverbot - Baustadtrat Schmidt will den Kottbusser Damm umbauen

27.10.19 | 20:10 Uhr

Der Kottbusser Damm, eine der am stärksten befahrenen Straßen in Friedrichshain-Kreuzberg, soll zugunsten des Fahrradverkehrs umgebaut werden. Baustadtrat Florian Schmidt von den Grünen will einen Fahrradstreifen mit Pollern von der Fahrbahn abgrenzen.



Fahrradfahrer auf dem Kottbusser Damm im Berliner Ortsteil Kreuzberg sollen künftig leichter und sicherer vorankommen. Dazu will Baustadtrat Florian Schmidt (Bündnis90/Die Grünen) die wichtige Verbindung zwischen dem Hermannplatz in Neukölln und dem Kottbusser Tor in Kreuzberg zugunsten des Fahrradverkehrs und zu Lasten der bisher vorhandenen Parkplätze umgestalten. Zuerst hatte die "Berliner Morgenpost" [morgenpost.de, registrierungspflichtiger Inhalt] über die Äußerungen Schmidts berichtet.

"Eigentlich keine Parkplätze mehr"

Wie der Grünen-Politiker bei einer Demonstration der Bürger-Initiative "autofreiberlin" am Samstag sagte, sollen auf den jetzigen Parkstreifen "Protected Bikelanes" errichtet werden, die durch Poller abgegrenzt werden sollen. Der mittlere Fahrstreifen würde damit zu einer Lieferzone werden. Für den fließenden Autoverkehr bliebe damit in jeder Richtung nur noch eine Fahrspur übrig. Wie Schmidt sagte, sollen die Pläne im Sommer 2020 umgesetzt werden. "Parkplätze wird es dann eigentlich nicht mehr geben", sagte Schmidt. Genutzt werden soll nach Vorstellung Schmidts dann das leerstehende Parkhaus am Hermannplatz.



Kottbusser Damm als Beispiel für Verkehrsumbau

Im Moment sei es so, dass die Autos zwei Drittel der Verkehrsflächen für sich beanspruchen, sagte der grüne Stadtrat bei der Kundgebung. Von der Intensität der Nutzung her müsste es aber eigntlich umgekehrt sein. "Diesen Umkehrprozess müssen wir in den nächsten Jahren angehen", fügte Schmidt hinzu. "Dafür ist der Kottbusser Damm ein gutes Beispiel."

Initiative fordert flächendeckend Tempo 30

Nach Veranstalterangaben hatten am Samstag rund 300 Menschen in Neukölln und Kreuzberg für eine Reduzierung des Autoverkehrs demonstriert. "Wir fordern Tempo 30 auf allen Straßen, wo wir heute unterwegs sind und mehr Sicherheit für Radfahrer", sagte ein Sprecher der Initiative "autofreiberlin". Die Demonstranten zogen vom Hermannplatz über den Kottbusser Damm und den Görlitzer Bahnhof bis zum Moritzplatz. Die Inittiative "autofreiberlin" wurde im Winter 2018 gegründet und ist ein Zusammenschluss von Vertretern aus dem Gesundheits-, Bildungs- und Kultursektor. Sendung: Inforadio, 26.10.2019, 15.00 Uhr