Im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg ist die Polizei seit Freitagmorgen mit einem Großaufgebot im Einsatz. Grund ist die Kundgebung eines Pegida-Mitglieds aus München, die sich offenbar gegen den Drogenhandel im "Görli" richtet. Laut Polizei ist die Demo für fünf Teilnehmer angemeldet. Auf einem Plakat steht zu lesen "Wo der Rechtsstaat kapituliert, dealt es sich ganz ungeniert".

Die Kundgebung solle 24 Stunden dauern, sagte Polizeisprecherin Kerstin Ismer rbb|24. Da die Polizei von Anfang an mit Gegendemonstranten gerechnet habe, seien 140 Beamte im Einsatz. Dies habe der Polizeiführer des örtlichen Polizeiabschnitts entschieden. "Letztendlich wissen wir nicht, was hier noch passieren wird", ergänzte die Sprecherin. "Und wir lassen uns nur ungerne überraschen." Bisher sei der Protest aber friedlich verlaufen.

Bis gegen 13 Uhr hätten sich "ein paar hundert Menschen" versammelt, um gegen die Pegida-Aktion zu demonstrieren. Die Polizei hat den Kundgebungsort weiträumig abgesperrt, so dass sich die Menschen nicht weiter als 100 Meter nähern können. Es gebe Pfiffe und Sprechchöre gegen die fremden- und islamfeindliche Pegida-Bewegung ("Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes"). Die Gegendemonstration ist laut Polizei spontan zustande gekommen und nicht offiziell angemeldet worden. Die Veranstalter ihrerseits würden Videos abspielen und den Ton über Lautsprecher laufen lassen.

Der Veranstalter sei bereits in Hamburg und am Tag der Deutschen Einheit auch am Alexanderplatz aufgetreten, sagte Ismer. Er und seine wenigen Mitstreiter hätten sich im nordwestlichen Teil des Parks mit einem Lieferwagen platziert und eine deutsche sowie eine bayerische Flagge gehisst. Die Demonstration solle noch bis Samstagmorgen um 10 Uhr dauern, sagte Ismer.

Mit weiteren Pegida-Sympathisanten rechnet die Polizei nicht. "Mehr als fünf Personen können wir nicht sehen", sagte Ismer. Diese hätten sich auch am Aufbau beteiligt. Sollte es zu größeren Protesten gegen die Veranstaltung kommen, sei man vorbereitet.