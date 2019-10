Nach wochenlangem Streit um den Berliner Mietendeckel konnten sich die SPD, Linke und Grüne auch am Donnerstag nicht auf eine Fassung des umstrittenen Gesetzes einigen. Allerdings sollen die Koalitionspartner einer Einigung bereits sehr nahe gekommen sein.

Grünen-Politikerin Antje Kapek sagte nach der Sitzung im Roten Rathaus, dass die Parteien einer Einigung bereits sehr nahe gewesen seien. Einige Zahlen allerdings müssten noch durchgerechnet werden. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Raed Saleh sagte, dass die Parteien sich teilweise auch intern nicht einig seien in der Frage, wie das Mietendeckelgesetz rechtssicher auf den Weg gebracht werden könne.

SPD, Linke und Grüne haben ihre Verhandlungen über den geplanten Mietendeckel für Berlin vertagt. Nach rbb-Informationen gelang es den Parteien nicht, bei einer rund sechsstündigen Sitzung des Koalitionsausschusses ein Kompromisspaket zu schnüren. Die Gespräche sollen am Freitag weitergehen.

Für kommenden Dienstag sei ein entsprechender Senatsbeschluss über einen Gesetzentwurf vorgesehen, sagte Kollatz nach der Senatssitzung. Dieser Termin sei aber nicht in Stein gemeißelt, man brauche womöglich noch mehr Vorbereitungszeit. "Von überragender Bedeutung ist, dass wir einen sorgfältig rechtlich geprüften Senatsbeschluss herbeiführen", sagte er. Daher sei er für "sportliche Aktivitäten" bei dem Thema, aber gegen "schlampige Arbeit".

Am Dienstag zeigte sich Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) noch optimistisch, dass die Koalitionsparteien ihren Dauerstreit beilegen und sich zu einer Einigung durchringen könnten. Bürgermeisterin Ramona Pop (Grüne) warnte davor, in der Diskussion "Maximalpositionen zu markieren" und warb für Kompromisse.

Kollatz deutete an, es könne darauf hinauslaufen, Teile des Mietendeckel-Gesetzes zu verschiedenen Zeitpunkten in Kraft treten zu lassen. Einen solchen Vorschlag hatten Wochen zuvor die Grünen ins Spiel gebracht, um eine Überlastung der Behördern in Berlin zu verhindern. Stadtentwicklungssenatorin Lompscher hatte bereits deutlich gesagt, ihr sei ein "Gesamtpaket" beim Mietendeckel wichtig - und damit ebenfalls ein einzelnes Gesetzesvorhaben gemeint.

Einig sind sich die Regierungsparteien darin, dass die Mieten in Berlin für fünf Jahre eingefroren werden sollen und das neue Gesetz möglichst im ersten Quartal 2020 in Kraft tritt. Strittig ist dagegen, ob es die Möglichkeit geben soll, Mieten rückwirkend abzusenken und damit in bestehende Mietverträge einzugreifen.