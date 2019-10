Am Dienstag will der Berliner Senat den Mietendeckel beschließen. Der sieht unter anderem Obergrenzen für Neuvermietungen vor. Im Gesetzentwurf, der dem rbb vorliegt, ist allerdings ein wichtiger Punkt enthalten, der die bekannten Obergrenzen nochmal verändert.

Der Berliner Senat will den bundesweit einmaligen Mietendeckel am Dienstag auf den Weg bringen. Im Kern geht es darum, für fünf Jahre die Mieten für insgesamt rund 1,5 Millionen Wohnungen einzufrieren - allerdings nur solche, die vor dem Jahr 2014 gebaut wurden. Man betrete "juristisches Neuland", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) den ARD-Tagesthemen. "Wir müssen die Mieterinnen und Mieter in den Großstädten, wo die Preise explodiert sind, einfach besser schützen."

Das Gesetz zum Mietendeckel mit diversen ergänzenden Regeln soll bis Anfang 2020 endgültig vom Abgeordnetenhaus beschlossen sein und rückwirkend ab 18. Juni 2019 gelten. Die Mietsenkungsregel soll neun Monate später kommen, also voraussichtlich Ende 2020. So soll Zeit bleiben, die Umsetzung vorzubereiten und in der Verwaltung dafür bis zu 250 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen.



Die Immobilienwirtschaft kritisiert die Pläne und befürchtet eigenen Angaben zufolge negative Auswirkungen auf den Wohnungsbau und auf Investitionen etwa in die Modernisierung. Der Mieterverein spricht dagegen von einer historischen Chance, bezahlbare Mieten für die breite Masse der Bevölkerung zu sichern.