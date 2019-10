Handybilder Audio: Inforadio | 24.10.2019 | Martin Adam | Bild: Handybilder

Suche nach potenziellen Anschlagszielen - Attentäter Amri machte Selfie vor dem Wohnhaus von Merkel

24.10.19 | 06:19 Uhr

Dem ARD-Politikmagazin Kontraste und rbb24-Recherche liegen Fotos vor, die den späteren Attentäter Anis Amri auch vor dem Wohnhaus von Kanzlerin Merkel zeigen. Von den Ermittlern wird das nicht einmal erwähnt. Von Jo Goll und Susanne Katharina Opalka

Am 23. Oktober 2016, knapp sieben Wochen vor dem Weihnachtsmarkt-Anschlag, fotografiert sich der spätere Attentäter Anis Amri mehrmals vor dem Berliner Dom. Um 10:23 Uhr zeigt er auf dem Selfie mit entschlossener Miene den Tauhid-Finger, sein Bekenntnis zum Islam. Die Geste symbolisiert den Glauben an den einen und einzigartigen Gott. Besonders Anhänger des sogenannten Islamischen Staates posieren so gerne vor den Kameras.

Ermittler sprechen von "einer weiteren Örtlichkeit"

Die BKA-Ermittler kommen in ihrem Auswertevermerk vom 24. April 2017 zu dem Schluss, dass Amri den Bereich um den Berliner Dom zu diesem Zeitpunkt "als potenzielles Anschlagsziel in Betracht gezogen haben könnte". Und sie sprechen in diesem Zusammenhang von "einer weiteren Örtlichkeit".

Das Foto, das Amri wenige Minuten zuvor macht, ist brisant: Mit seinem Handy fotografiert er sich in schwarzer Daunenjacke in unmittelbarer Entfernung vor dem Wohnhaus von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ein Objekt, das 24 Stunden am Tag von Polizisten bewacht wird. Der Tunesier geht vorsichtig vor, will offenbar nicht auffallen. Deshalb macht er wie viele Touristen ein Selfie - somit war sein Gesicht für die vor dem Haus postierten Polizisten nicht wahrzunehmen.

Innenexperte von Notz mag nicht an Zufall glauben

Dass Angela Merkel in Berlin-Mitte wohnt, ist seit langem bekannt. Im Internet gibt es viele Hinweise darauf, wo die Wohnung liegt. Dass Anis Amri, der zu diesem Zeitpunkt in engem Kontakt zu Hintermännern des so genannten Islamischen Staates stand, zufällig dort vorbeikam, hält Konstantin von Notz, Innenexperte von Bündnis90/Die Grünen, für nahezu unmöglich. "Wenn man die Fotos anschaut, kommt man zu dem Schluss: Er war sicher, einen Anschlag begehen zu wollen, aber er hat noch das genaue Ziel gesucht", so von Notz gegenüber Kontraste.

Kein Aktenvermerk zu Merkels Wohnsitz

Die Ermittler des BKA erwähnen in ihrer Auswertung jedoch nur das benachbarte Magnus-Haus, seit Jahren Sitz der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Haben die Ermittler nicht erkannt, wo Amri dieses Foto macht? In der Auswertung des Bundeskriminalamtes ist dazu jedenfalls nur von "Selbstportraits (sog. Selfies) und Stadtansichten" die Rede - eine Interpretation, die von Notz überrascht. "Dass hier nicht mal die Option, dass hier auch das Haus der Kanzlerin betroffen sein könnte, in den Akten vermerkt ist, hat uns sehr irritiert. Darüber werden die Sicherheitsbehörden Auskunft geben müssen. Das ist ein relevanter Sicherheitsaspekt für unser Land", so von Notz weiter.

Kein Kommentar von der Bundesanwaltschaft

Natürlich stellt sich nun auch eine Frage: Hat das Bundeskriminalamt das Kanzleramt über das Foto vor Angela Merkels Wohnhaus informiert? Eine entsprechende Anfrage von Kontraste will die ermittelnde Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe nicht beantworten. Kein Kommentar, heißt es dazu aus Karlsruhe. Fest steht: Anis Amri kann sich im Herbst 2016 frei und unbeobachtet durch die Stadt bewegen. Die Ermittler des Berliner Landeskriminalamtes haben die Observation des Tunesiers längst eingestellt, weil sie den als islamistischen Gefährder geführten Amri inzwischen eher als Drogendealer einschätzen. So einer könne nach Meinung der Beamten kein gefährlicher Islamist sein. Ein folgenschwerer Irrtum.

Auf dem Handy von Anis Amri finden die Ermittler nach dem Anschlag auch mehrere Videos. Eines zeigt den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz. Deutlich zu hören sind die Glocken der Gedächtniskirche.