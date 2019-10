Am Freitag hat der Rechtsextremist Heinz Meyer im Görlitzer Park demonstriert. Am Samstag nun ist der Münchner Pegida-Chef zur Rigaer Straße weitergezogen, nicht weit entfernt vom linksautonomen Kiez. Laut Polizei sind 280 Beamte im Einsatz.

Nach seinem Auftritt im Görlitzer Park hält der Rechtsextremist Heinz Meyer nun auch in Berlin-Friedrichshain eine Kundgebung ab. Am Samstagnachmittag hat der Münchner Pegida-Chef Stellwände und Plakate am Schleidenplatz aufgebaut, nicht weit entfernt vom linksautonomen Kiez in der Rigaer Straße, die am Schleidenplatz entlangführt.

Auf Stellwänden wirft er der Antifa-Bewegung vor, ihre Mitglieder aus "Neofaschisten" zu rekrutieren. Zudem fordert er eine "Gentrifizierung ideologisch oder multikulturell besetzter Räume".