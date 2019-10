dpa/Kay Nietfeld Audio: Inforadio | 14.10.2019 | Anne Demmer | Bild: dpa/Kay Nietfeld

Wohnen in Berlin - Rot-Rot-Grün läuft im Streit um Mietendeckel die Zeit davon

15.10.19 | 07:23 Uhr

Berlins Regierungskoalition steckt in der Diskussion um den Mietendeckel in einer Sackgasse. Vor allem in der Frage, ob bestehende Mieten abgesenkt werden dürfen, sind sich die Parteien uneins. Doch auf der Suche nach einer Einigung wird allmählich die Zeit knapp.

Im Ringen um das Mietendeckelgesetz für Berlin versucht die rot-rot-grüne Koalition am Dienstag erneut, sich auf eine Endfassung des umstrittenen Entwurfs zu einigen. Nach der Rückkehr des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) von seiner Singapur-Reise findet Ende der Woche ein weiterer Koalitionsausschuss statt.

Zankapfel Mietsenkung

Einig sind sich die Regierungsparteien darin, dass die Mieten in Berlin für fünf Jahre eingefroren werden sollen und das neue Gesetz möglichst im ersten Quartal 2020 in Kraft tritt. Seit Wochen strittig ist dagegen, ob es die Möglichkeit geben soll, Mieten rückwirkend abzusenken und damit in bestehende Mietverträge einzugreifen. Im Ringen um eine Einigung läuft der Koalition allerdings die Zeit davon. Die Entscheidung soll bis spätestens 24. Oktober fallen, damit der Mietendeckel Anfang kommenden Jahres in Kraft treten kann. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) will diesen Teil wegen verfassungsrechtlicher Bedenken aus dem Entwurf streichen. In der Staatskanzlei befürchtet man aber auch eine Flut von Anträgen und eine Überforderung der zuständigen Landesbehörden.

Mehr zum Thema imago-images/Schöning Senkung bestehender Mieten - Rechtsgutachten stützt Müller im Streit um Mietendeckel

Grüne plädieren für Kompromiss

Aus Sicht von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) sind solche Bedenken nicht überzeugend. "Das, was wir vorhaben, ist natürlich ein Eingriff ins Eigentum, aber höchstmögliche Mieteinkünfte sind ausdrücklich nicht geschützt durch die Eigentumsgarantie", sagte Lompscher vergangenen Mittwoch. Ramona Pop (Grüne) hatte als Kompromiss eine stufenweise Einführung des Mietendeckels ins Spiel gebracht. Demnach könnte zuerst der Mietenstopp in Kraft treten und die Regelungen zur Absenkung der Mieten erst einige Monate später, wenn ausreichend Personal zur verfügung stehe, um die anfallenden Anträge zu bearbeiten.

CDU kritisiert "Verunsicherung von Mietern"

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte zuletzt zwar Spielraum für Absenkungen bei sogenannten Wuchermieten signalisiert. Berlin sei aber grundsätzlich nicht befugt, Bestandsmieten per Mietendeckel abzusenken, da das Land hierfür keine Gesetzgebungskompetenz habe, sagte Geisel. Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) hält ein eigenes Landesamt für die Umsetzung des Mietendeckels für nicht sinnvoll. "Davon kann ich nur abraten", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Kollatz erinnerte in dem Zusammenhang an die Gründung des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten vor rund drei Jahren. "Ich habe damals deutlich davor gewarnt. Der Aufbau eines Landesamtes dauert relativ lange, das führt zu viel auch notwendiger Selbstbeschäftigung. Und genau das ist dann auch eingetreten." Aus der Berliner CDU-Fraktion gibt es deutliche Kritik an den Plänen der rot-rot-grünen Regierungskoalition zum Mietendeckel. Die Auseinandersetzungen unter den Regierungsfraktionen hätten zu einer tiefen Verunsicherung von Mietern und Vermietern geführt, teilte Christian Gräff, in der Fraktion Sprecher für Bauen und Wohnen, am Donnerstag mit. "Rot-Rot-Grün ist auf dem falschen Weg, Deckel und Enteignungen taugen nicht gegen den Wohnungsmangel."

Der Regierende Bürgermeister ist am Dienstag bei der Senatssitzung nicht dabei: Müller flog am Samstag nach Singapur. Am Mittwoch eröffnet er dort die ITB Asia, einen Ableger der Internationalen Tourismus-Börse ITB in Berlin.

Sendung: Inforadio, 14.10.2019, 11 Uhr