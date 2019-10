Steffen Berlin Montag, 14.10.2019 | 10:30 Uhr

Diese ständige Debatte, welcher Extremismus am gefährlichsten wäre, stört mich. Jeder Extremismus ist maximal gefährlich. Der Rechtsextremismus zeigt sich aktuell unbestritten am gewaltbereitesten und damit am öffentlichsten. Extremismus nur auf Gewaltbereitschaft zu reduzieren, ist aber fahrlässig. Auch ein Extremismus, der auf leisen Sohlen daher kommt, will letztlich unsere demokratische Gesellschaft abschaffen. Daher muss jede Form klar und mit aller Macht bekämpft werden.

Die Tat von Halle hat nach bisherigen Erkenntnissen gezeigt, dass eine unterschätzte Gefahr von sich selbst radikalisierten Einzeltätern ausgeht, die andere, insbesondere Randgruppen für ihr eigenes Versagen verantwortlich machen oder versuchen, durch extreme Taten an Randgruppen, bestimmten Kreisen zu imponieren. Das haben wir schon auf Utoya/Norwegen und in Christchurch/Neuseeland beobachten müssen. Diese Täter sind unauffällig, politisch nicht engagiert und damit unter dem Radar der Geheimdienste.