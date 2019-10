Die rechtsextreme Initiative "Wir für Deutschland" hat am 3. Oktober in Berlin eine Demonstration angemeldet. Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr am Washingtonplatz. Mehrere Initiativen wollen mit Gegenkundgebungen dagegen protestieren.

Rund 5.000 Demonstranten der vom Verfassungsschutz dem rechtsextremen Spektrum zugeordneten Initiative "Wir für Deutschland" wollen am Donnerstag in Berlin demonstrieren. Die Veranstaltung werde am Washingtonplatz beginnen und am Neptunplatz enden, wie die Polizei am Mittwoch bestätigte.

Mehrere Initiativen und linke Gruppen riefen im Internet zu Protesten und Gegenkundgebungen auf. Unter dem Motto "Den Nazis keine Mitte" ruft die "Anwohnerinitiative für Zivilcourage - Gegen Rechts" zu einer Kundgebung in der Friedrichstraße auf. Auf der von linken Gruppierungen genutzen Internetseite Indymedia steht ein Aufruf: "Nazi-Aufmärsche am 3. Oktober in Berlin verhindern."