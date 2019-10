Frank Steffel kündigt Rückzug von der Politik an

Der Berliner CDU-Abgeordnete Frank Steffel verlässt nach der nächsten Bundestagswahl Im Jahr 2021 die politische Bühne. Steffel habe am Freitagnachmittag seinen Reinickendorfer Kreisverband darüber informiert, dass er nicht mehr für den Bundestag kandidieren werde, sagte sein Büroleiter Michael Thiedemann. Zuvor hatte die "Berliner Morgenpost" über Steffels Rückzug aus der Politik berichtet.

"Nach dreißig Jahren Politik möchte ich mich mit Anfang fünfzig nun noch einmal ganz anderen Herausforderungen stellen und Neues kennenlernen", schrieb Steffel den Kreisverbandsmitgliedern. Seine unternehmerischen Aktivitäten und die Entwicklung seiner Unternehmen ließen eine politische Arbeit in Wahlkreis und Parlament nach Ablauf dieser Wahlperiode nicht mehr zu, so Steffel. Auch seinem Privatleben wolle er sich intensiver widmen, kündigte der 53-Jährige an.

Steffel ist seit 2009 Parlamentsmitglied. Von 1990 bis 2009 saß der promovierte Diplom-Kaufmann bereits im Abgeordnetenhaus von Berlin. Sein Mandat wolle er mit vollem Einsatz bis zum Ende der Legislaturperiode fortführen, schrieb der in Hermsdorf geborene Unternehmer.