Allein in den vergangenen drei Monaten, von Mitte Juli bis Mitte Oktober, kamen den Angaben zufolge 109 Wohnungen hinzu, also ein Bestand, der rund sechs Prozent aller bisher erworbenen Wohnungen ausmacht.

Den neuesten Angaben der Senatsverwaltung zufolge wurden seit 2015 in insgesamt 132 Fällen solche Abwendungsvereinbarungen getroffen, wodurch der Milieuschutz für 3.456 einzelne Wohnungen sichergestellt werden konnte. Damit ist die Zahl der Abwendungsvereinbarungen fast doppelt so hoch wie die Zahl der Fälle, in denen die Bezirke ihr Vorkaufsrecht ausübten.

Die sozialen Erhaltungssatzungen sind quasi die "Hausordnungen" von Milieuschutzgebieten. Sie regeln, was Hausbesitzer dort mit ihrer Immobilie tun dürfen und was nicht. Beispiele für letzteres sind etwa der Bau eines zweiten Balkons oder die Luxusmodernisierung von Badezimmern. In solchen Fällen gebe es einen "Genehmigungsvorbehalt und dementsprechend auch eine Nicht-Genehmigung", erläuterte Scheel.

Die neuen Zahlen der Senatsverwaltung zeigen, dass die Bezirke von ihrem Vorkaufsrecht in sozialen Erhaltungsgebieten, also vor allem in den nachgefragten Innenstadtbezirken, im Jahr 2019 intensiv Gebrauch gemacht haben. Damit verfestigt sich ein Trend, der sich schon im ersten Halbjahr abgezeichnet hatte. So hatten die Bezirke bereits mit Stand von Mitte Juli 579 Wohnungen erworben, mehr als im gesamten Jahr 2018.

Was aus Sicht der rot-rot-grünen Koalition als Erfolg ihrer in vielen Bereichen betriebenen Rekommunalisierungspolitik gesehen wird, kommt bei der FDP nicht gut an. Insbesondere kritisieren die Liberalen, dass durch den Erwerb nicht eine einzige neue Wohnung entstehe und nicht alle angekauften Wohnungen den städtischen Wohnungsbaugesellschaften zugeschlagen würden.



So gebe es immer wieder Fälle, in denen private Genossenschaften zum Zuge kämen, moniert FDP-Bauexpertin Sibylle Meister. Rund 20 Prozent der Wohnungen würden "nicht bei den eher professionell aufgestellten landeseigenen Wohnungsbauunternehmen landen, sondern sich in einem linken Klientelmilieu verlieren", sagt Meister. Außerdem könne für das ausgegebene Geld "ein Vielfaches an Wohnungen gebaut werden".