Wer in Berlin achtlos Zigaretten wegwirft oder Kaugummis auf der Straße entsorgt, muss schon bald mit deutlich höheren Strafen als bisher rechnen. Der Senat verabschiedete am Dienstag einen neuen Bußgeldkatalog, den Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne) bereits Ende August vorgelegt hatte. Vor allem Strafen für die unzulässige Abfallentsorgung im öffentlichen Raum werden deutlich angehoben.

Konkret werden für eine weggeworfene Zigarette oder für einen Kaugummi Bußgeld in Höhe von 80 bis 120 Euro fällig. Wird Hundekot nicht unverzüglich beseitigt, drohen 80 bis 300 Euro, in Grünanlagen sogar bis zu 1.500 Euro.



Für illegal abgelegte Altreifen werden künftig 350 bis 800 Euro Bußgeld fällig. Das illegale Abladen von Bauabfällen kann - je nach Schwere des Vergehens - mit einem Bußgeld in Höhe von 600 bis 25.000 Euro geahndet werden. Sobald der neue Bußgeldkatalog im Amtsblatt veröffentlicht wurde, kann er in Kraft treten.