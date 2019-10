imago images/M. Popow Audio: Inforadio | 26.10.2019 | Jan Menzel | Bild: imago images/M. Popow

Landesparteitag der Sozialdemokraten - SPD entscheidet über Lehrer, Mieten und die Doppelspitze

26.10.19 | 08:32 Uhr

Sollen Lehrer in Berlin wieder verbeamtet werden? Und wie steht die SPD zum Enteignungs-Volksbegehren? Antworten auf beide Fragen suchen am Wochenende die Sozialdemokraten in der Hauptstadt. Dabei dürfte es durchaus hitzig zugehen.



Die Berliner SPD kommt am Samstag zu ihrem zweiten Landesparteitag in diesem Jahr zusammen. Ein Schwerpunkt ist die Frage, ob Berlin wieder Lehrer verbeamten soll. Seit 15 Jahren passiert das nicht mehr. Weil aber zunehmend Lehrkräfte fehlen und Berlin als inzwischen einziges Bundesland noch so verfährt, werben die SPD-Führung und Bildungssenatorin Sandra Scheeres für einen Kurswechsel.



Ob die Delegierten dem folgen, ist offen. Kurzfristig umgesetzt würde ein möglicher Beschluss für Verbeamtungen ohnehin nicht: Denn die Koalitionspartner Linke und Grüne sind dagegen.

SPD gespalten in der Frage nach Enteignungen

Auf dem Parteitag will sich die SPD auch zur Forderung einer Mieterinitiative positionieren, Immobilienkonzerne mit mehr als 3.000 Wohnungen zu enteignen. Linke und Grüne hatten sich schon vor geraumer Zeit hinter das Anliegen gestellt, für das eine Initiative das Volksbegehren “Deutsche Wohnen und Co enteignen“ auf den Weg brachte. Ob die SPD das nun ebenfalls tut, bleibt abzuwarten.



Zwei Antragsvarianten stehen dabei beim Landesparteitag zur Abstimmung. Die eine erteilt dem Volksbegehren eine Absage. Die Enteignung sei verfassungsrechtlich hoch umstritten und für das Land extrem kostspielig, argumentieren die Gegner des Volksbegehrens. Zweifelhaft sei zudem, ob die Grenze, ab der Unternehmen enteignet werden sollen, einfach bei 3.000 Wohnungen gezogen werden könne. Es gebe schließlich auch kleinere Vermieter, die überhöhte Mieten nähmen und umgekehrt große Unternehmen, die fair mit Mieten umgingen. Die andere Variante stellt sich hinter das Volksbegehren und will mit ihr gemeinsam ein Gesetz erarbeiten, um die Vergesellschaftung von Wohnungsbeständen umzusetzen.



Bekommt die SPD eine Doppelspitze?

Die SPD-Entscheidungen sowohl zur Lehrerverbeamtung als auch zur Enteignung dürften Auswirkungen auf die rot-rot-grüne Koalition haben: Stellt sich die SPD in einem oder beiden Punkten gegen ihre Partner, könnte die Stimmung in dem Bündnis weiter in den Keller gehen. Diese wurde von Koalitionären ohnehin zuletzt als schlecht beschrieben. Das Gezerre um einen Gesetzentwurf für einen Mietendeckel zog sich sehr lange hin, ehe vergangene Woche doch noch ein Kompromiss gelang.



Weitgegend unstrittig dürfte dagegen ein Vorstoß für eine Doppelspitze in Berliner Landesverband sein. Die Berliner SPD wird aller Voraussicht nach die Parteistatuten ändern und wie die Bundespartei den Weg frei machen für ein Führungsduo. Zurzeit ist der Regierende Bürgermeister Michael Müller alleiniger Landesvorsitzender. Sendung: Inforadio, 26.10.2019, 6 Uhr