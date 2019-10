rbb/Ulf Morling rbb 88.8 | 29.10.2019 | Ulf Morling | Bild: rbb/Ulf Morling

Entscheidung der Generalstaatsanwältin - Staatsanwalt in Pension geschickt - trotz Personalmangels

29.10.19 | 09:16 Uhr

Justizsenator Dirk Behrendt hat vor eineinhalb Jahren versprochen, die Justiz mit Staatsanwälten aufzustocken, doch bis heute sind nicht alle wichtigen Stellen besetzt. Ein erfahrener Beamter bot seine Hilfe an - und wird in den Ruhestand geschickt. Von Ulf Morling

Oberstaatsanwalt Hans-Jürgen Dorsch arbeitet seit knapp 40 Jahren am Kriminalgericht Moabit. Ab 1. November ist er Pensionär - und das, obwohl er seine Dienstherrin, Generalstaatsanwältin Margarete Koppers, gebeten hatte, doch ein Jahr verlängern zu dürfen. Er wollte seine Kollegen wohl nicht mit übervollen Aktentischen allein lassen. Zahlreiche Stellen seien unbesetzt, sagt Dorsch. Dem Berliner Landgericht fehlten 40 Staatsanwälte. Drei Hauptabteilungsleiter und auch andere Führungspositionen in der Anklagebehörde seien vakant. Man könnte ihn einsetzen, wo Not am Mann sei.

Während Dorschs unmittelbarer Vorgesetzter das Aufschieben des Ruhestands seines Kollegen noch befürwortet haben soll, lehnte die Generalstaatsanwältin den Antrag ab. Es bestünde kein dienstliches Interesse. Selbst die Verwaltungsgerichte gaben in zwei Eilverfahren der Generalstaatsanwältin recht. Stellenbesetzungen fielen in die "Organisationsgewalt" ihrer Behörde und diese sei nur eingeschränkt gerichtlich überprüfbar.

Dorsch: "Ich fühle mich fit!"

Wie ein jahrzehntelang gedienter Staatsanwalt in den Ruhestand verabschiedet wird, obwohl er auch in einer anderen Abteilung eingesetzt werden könnte, versteht der Anwalt des unfreiwilligen Pensionärs, Rechtsanwalt Frank Lansnicker, nicht: "Da fehlen doch Staatsanwälte in Moabit!" Die Verwaltungsgerichte hätten die Entscheidung der Generalstaatsanwältin, seinen Mandaten nicht weiterzubeschäftigen, detaillierter hinterfragen müssen. Dorsch möchte sich aufgrund seines Beamtenverhältnisses nicht zu seinem Fall äußern. Er sagt lediglich, seine gesundheitlichen Befunde bescheinigten, dass er fit sei. Die Lebensarbeitszeit würde in anderen Bundesländern verlängert. In Anbetracht der Erhöhung der Lebensarbeitszeit in anderen Bundesländern, sei es schade, "dass ich mein Wissen und meine Expertise nicht mehr werde einbringen können."



Unzureichende personelle Aufstellung in der Staatsanwaltschaft?

Die Zurückweisung der einjährigen Weiterbeschäftigung des jahrzehntelang erfahrenen Oberstaatsanwalts verblüfft seine Kollegen. Denn nach wie vor wird beim Landgericht Berlin nach Personal gesucht. Dem rbb sagten Staatsanwälte: Von acht Hauptabteilungen der Staatsanwaltschaft des Kriminalgerichts hätten drei keinen Chef und eine weitere müsste nach der Pensionierung des Hauptabteilungsleiters im nächsten Jahr neu besetzt werden (Stand: Mai 2019). Auch sieben Stellen von Abteilungsleitern, wie die von Oberstaatsanwalt Dorsch, müssten aufgrund des Personalmangels, von Krankheit oder Pensionierungen, immer wieder neu besetzt werden. So äußerte der Stellvertretende Chef der Staatsanwaltschaft, Michael von Hagen, laut einem dem rbb vorliegenden Protokoll einer internen Runde der ranghöchsten Staatsanwälte, "die grundsätzliche Sorge der Behördenleitung an der unzureichenden personellen Aufstellung".

Knispel: "Die Bevölkerung ist Leidtragende!"

Besonders unbeliebt sind bei vielen Staatsanwälten die sogenannten "allgemeinen Abteilungen". Deren Attraktivität müsse deutlich gesteigert werden, hieß es in internen Papieren. "Allgemeine Abteilungen" haben keine Spezialzuständigkeit wie die der Organisierten Kriminalität, Wirtschafts- oder Rauschgiftkriminalität, sondern ermitteln bei Auto- und Fahrraddiebstählen, Haus- und Wohnungseinbrüchen. "Dort macht es sich für die Bevölkerung natürlich bemerkbar, wenn Verfahren eingestellt werden müssen und auch bei der Polizei eine deutliche Personalminderausstattung vorherrscht", sagt Vorsitzender der Vereinigung Berliner Staatsanwälte e.V., Ralph Knispel. Dem Oberstaatsanwalt zufolge liege Berlin bei der Aufklärung von Straftaten auf den letzten Plätzen: "Die Bevölkerung ist die Leidtragende!" Knispel sieht das Vertrauen in den Rechtsstaat als "nachhaltig erschüttert" an, das müsse uns alle besorgen.

Koppers: „Wir sind auf einem gutem Weg“

Die Pensionierungswelle der geburtenstarken Jahrgänge könnte bis 2030 zum Verlust von 40 Prozent der Staatsanwälte führen, schätzt Knipsel. Generalstaatsanwältin Margarete Koppers betont, dass die Berliner Justiz trotzdem auf einem guten Weg sei. Die von Justizsenator Dirk Behrendt (Die Grünen) versprochenen 20 jungen Staatsanwälte habe man 2019 eingestellt. Außerdem seien 20 weitere Staatsanwälte bewilligt worden. Deren Auswahlgespräche würden noch in diesem November starten.

Bereits in den drei Jahren vor den genannten Einstellungen seien 42 Staatsanwälte auf Probe zu ihrer Behörde gekommen. "Aber zufrieden sein kann man wahrscheinlich nie", so Koppers, "es könnten noch mehr sein". Die Besetzung der drei offenen Chefpositionen als Hauptabteilungsleiter sei darüber hinaus "in weit fortgeschrittenem Stadium".

Ein weiterer Staatsanwalt war erfolgreich

Oberstaatsanwalt Hans-Jürgen Dorsch wird nun ab dem 01. November 2019 zu Hause sitzen müssen. Seine jahrzehntelange Berufserfahrung geht Kollegen und Jung-Staatsanwälten verloren. Für Generalstaatsanwältin Koppers ist ihre Entscheidung richtig: Die Berliner Staatsanwaltschaft brauche junge Menschen, die dort arbeiteten, um den Altersdurchschnitt der Behörde zu senken. Grundsätzlich komme eine Verlängerung der Dienstzeit über die Altersgrenze hinaus nur ganz selten in Betracht und sei in diesem Jahr nur zweimal beantragt worden. Der zweite Staatsanwalt, der seine Dienstzeit verlängern wollte, war allerdings erfolgreich: Er darf noch ein halbes Jahr über das Erreichen seines 65. Lebensjahres hinaus tätig sein, wurde entschieden.