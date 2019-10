Steffen Berlin Sonntag, 27.10.2019 | 10:06 Uhr

Nun ja, Wohnungswesen ist aber nun mal was anderes als Mietrecht. Dass das Wohnungswesen bei den Ländern liegt, ist absolut richtig und sinnvoll. Dass jedes Bundesland andere Gesetze in wesentlichen Rechtsbereichen machen möchte, ist dagegen ein Rückschritt in die Kleinstaaterei. Solche Gesetze gehören in Bundeshand, wir sind schließlich nicht umsonst Einwohner einer Bundesrepublik und das ist auch gut so!



Der CDU wünsche ich viel Erfolg, obwohl ich sicher bin, dass sie den Prozess gewinnen werden und deshalb meine Wünsche gar nicht nötig haben.