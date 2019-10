Der Angriff mit der Schadsoftware, die offenbar über eine Email in das System gelangte, trifft die Justizverwaltung mitten in einem umfangreichen Digitalisierungsprozess. Bis 2026 sollen alle Rechtsverfahren und die Kommunikation zwischen den Gerichten, Anwälten und Behörden rein elektronisch ablaufen. Ein Kernelement dafür ist die eAkte, die klassische Papierakten überflüssig und die Arbeit der Gerichte deutlich schneller machen soll.

Bis 2022, so die Senatsverwaltung für Justiz, werde man zunächst alle Berliner Gerichte in die Lage versetzen, nur noch über das "besondere elektronische Anwaltspostfach" (beA) zu kommunizieren. "Die Sozialgerichtsbarkeit sendet bereits nahezu flächendeckend an beA-Adressaten", teilte die Senatsverwaltung für Justiz mit. Auch am Arbeitsgericht, bei den Strafverfolgungsbehörden und am Oberverwaltungsgericht sei man bei der Umsetzung schon sehr weit. Ab 2020 sollen die Amtsgerichte folgen.

Völlig fehlerfrei laufe das BeA jedoch nicht, mehrere Gerichte haben Probleme gemeldet. So hapere es zum Beispiel bei der einheitlichen Kennzeichnung von Dokumenten. Außerdem sei wohl nicht allen Teilnehmern klar, welche Sendungen signiert werden müssen und welche nicht. Vollkommen digital läuft der Einsatz aber ohnehin nicht ab: Jeder Eintrag über das BeA muss derzeit noch ausgedruckt werden. "Es gibt bisher keine führende eAkte in der Berliner Justiz, die einen vollständigen medienbruchfreien Umgang mit beA-Nachrichten ermöglichen würde", heißt es auf Nachfrage des rbb. Trotzdem, so die Senatsverwaltung für Justiz, werde das Anwaltspostfach ab Januar 2022 flächendeckend einsetzbar sein, es seien "keine Hindernisgründe erkennbar".

Sicherheitsbedenken gebe es jedenfalls keine: Die Kommunikation über das beA sei laut Experten von Bund und Ländern "grundsätzlich als sicher einzustufen". Auf eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wie sie inzwischen zum Beispiel bei populären Messengerdiensten wie WhatsApp zum Einsatz kommt, werde man verzichten.