Das Berliner Schulessen soll nach den Plänen der Bildungsverwaltung einen deutlich erhöhten Anteil an Biozutaten enthalten. Derzeit liegt der Anteil bei 15 Prozent. Im kommenden Jahr soll er auf 30 Prozent steigen, im Jahr darauf auf 40 Prozent. Wieder ein Jahr später soll dann die Hälfte der Mahlzeiten aus Bio-Lebensmitteln bestehen.

"Stärkere Probleme" laut Scheeres nur an wenigen Schulen

Laut Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) werde so die Qualität des Schulessens deutlich erhöht. Mit der Finanzverwaltung habe sie sich darauf geeinigt, dafür auch mehr Geld auszugeben. Dafür bringe das Land bis 2023 mehr als 56 Millionen Euro zusätzlich auf.

Seit Beginn dieses Schuljahres bekommen Kinder aus den Klassen eins bis sechs das Mittagessen in der Schule gratis. Rot-Rot-Grün will mit diesem Beschluss erreichen, dass auch Kinder aus ärmeren Familien ein warmes Mittagessen bekommen - denn bislang mussten die Eltern dieses buchen und bezahlen. Laut Bildungsverwaltung betrifft das Angebot bis zu 198.000 Grundschüler. Wenn es tatsächlich alle in Anspruch nehmen, kostet das Berlin 129 Millionen Euro jährlich.