In der Vergangenheit kam es an Silvester in Berlin zu teilweise bürgerkriegsartigen Szenen: unkontrollierte Böllerei in den Straßen, Angriffe auf Einsatzkräfte und Fahrzeuge. Berlin reagiert mit Böllerverbotszonen - zum Ärger der pyrotechnischen Industrie.

Die Feuerwerksindustrie geht gegen Böllerverbotszonen in Großstädten vor, darunter auch in Berlin. Weder das Bundesimmissionsschutzrecht noch die allgemeinen Polizeigesetze der Länder würden dafür eine Ermächtigungsgrundlage bieten, teilte der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) am Mittwoch mit. Er stützt sich dabei nach eigenen Angaben auf die Ergebnisse eines juristischen Gutachtens, dass der Verband in Auftrag gegeben hat. "Damit sind beispielsweise auch die in Berlin auf Basis des Polizeigesetzes entschiedenen Verbotszonen nicht aufrechtzuerhalten", so Gotzen, VPI-Geschäftsführer. "Wir fordern den Berliner Innensenator Andreas Geisel auf, dies zeitnah zu prüfen und die Verbotszonen aufzuheben."

Im September hatte der Berliner Senat angekündigt, dass Feuerwerk und Böller in der kommenden Silvesternacht auf der Partymeile am Brandenburger Tor sowie in zwei weiteren Gebieten verboten werden sollen. Auch auf dem nördlichen Teil des Alexanderplatzes und an der Pallasstraße in Schöneberg soll die Polizei ein entsprechendes Verbot verhängen und durchsetzen. Ähnliche Vorstöße waren in der Vergangenheit stets gescheitert.



Die Silvesterfeiern in Berlin waren zuletzt immer mehr in Straßenschlachten ausgeartet: Passanten oder Rettungskräfte wurden mit Feuerwerk beworfen, es gab Verletzte und Sachschäden. Als Konsequenz kündigte Innensenator Andreas Geisel (SPD) Anfang des Jahres Böllerverbote an bestimmten Brennpunkten an.