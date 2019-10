Auf Landesebene hatte Woidke erst in dieser Woche zusammen mit der CDU und Bündnis90/Die Grünen den Koalitionsvertrag für die kommende Legislaturperiode vorgestellt. Dabei wird Woidke die erste "Kenia"-Koalition in Deutschland unter Führung der Sozialdemokraten leiten.

Die 43jährige Politikwissenschaftlerin Klara Geywitz spielte bisher vor allem in der brandenburgischen Landespolitik eine Rolle. Von 2013 bis 2017 war sie Generalsekretärin des Landesverbandes, trat dann aber wegen Querelen um die Absage der geplanten Kreisgebietsreform zurück. Bei der Landtagswahl im September verpasste sie den Wiedereinzug in das Landesparlament. Auf Bundesebene gehört Geywitz seit Dezember 2017 dem Parteivorstand an. Gemeinsam mit Scholz wirbt sie für eine Fortsetzung der großen Koalition im Bund.

In einer Stichwahl tritt das Kandidatenpaar gegen die Groko-Skeptiker Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken an. Beide Duos hatten sich in der ersten Runde der Urwahl gegen vier weitere Kandidatenpaare durchgesetzt. Vom 19. bis 29. November können die SPD-Mitglieder nun wieder abstimmen. Auf dem Parteitag vom 6. bis 8. Dezember in Berlin soll die Wahl dann abgesegnet werden.