Brandenburg bereitet Einheitsfeier 2020 in Potsdam vor

Knapp ein Jahr vor dem Jubiläum bereitet die Brandenburger Landesregierung die Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung vor. Da Brandenburg in diesem November für ein Jahr die Präsidentschaft im Bundesrat übernimmt, richtet das Land im Oktober 2020 die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit aus.

Der Einheitstag wird unter dem Motto "Wir miteinander" am ersten Oktoberwochenende 2020 in Potsdam gefeiert. Dann sollen sich unter anderem die Bundesländer und die polnischen Partnerregionen Brandenburgs auf einer Festmeile in der Innenstadt präsentieren.

"Dabei wollen wir auf die Entwicklung der vergangenen 30 Jahre seit der Wende zurückblicken und die Aufmerksamkeit darauf richten, wie es insbesondere in Ostdeutschland weitergeht", sagte der Staatssekretär für Bundesangelegenheiten und Landesmarketing, Thomas Kralinski (SPD), am Montag bei der Eröffnung des Organisationsbüros in der Staatskanzlei.

Allein für das zweitägige Bürgerfest rechnet er mit Kosten in Höhe von drei Millionen Euro. Dafür werden den Angaben zufolge noch Sponsoren gesucht. Für den Festakt in der Metropolishalle des Babelsberger Filmparks mit rund 800 Ehrengästen werden demnach weitere 700.000 Euro fällig.