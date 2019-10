rbb Video: ARD | 02.10.2019 | Bild: rbb

Interview | ARD-Doku "Kampf ums Land" - "Steinmeier ist kein Revolutionär"

02.10.19 | 06:38 Uhr

Bundespräsident Steinmeier stemmt sich gegen die Spaltung der deutschen Gesellschaft - und lotet dabei die Grenzen seines Amtes aus. rbb-Reporter Torsten Mandalka hat ihn ein Jahr lang begleitet. Ein Gespräch über Demokratie, Haltung und die Rolle von Journalisten.



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier appelliert an die Deutschen, deutlicher zu ihrem demokratischen Bekenntnis zu stehen. Die Demokratie gehe nicht dem Verfall entgegen, sagte Steinmeier der ARD. Das setze aber voraus, dass die demokratische Mehrheit sich in diesem Lande zeige und lauter werde, als sie es ist. Der Bundespräsident äußerte sich im Rahmen der Dreharbeiten zur Dokumentation "Kampf ums Land – Steinmeiers Ringen um Zusammenhalt". Der Film der rbb24-Recherche-Autoren Torsten Mandalka, Stefanie Stoye und Olaf Sundermeyer läuft am Donnerstagabend um 19.15 Uhr im Ersten.



Sebastian Schöbel hat mit Torsten Mandalka über die Recherchen zum Film gesprochen.

Sebastian Schöbel: Torsten, man läuft sicherlich als Journalist nicht einfach ins Schloss Bellevue rein und sagt "Ich möchte jetzt den Bundespräsidenten begleiten." Oder ist es doch so einfach? Torsten Mandalka: Natürlich ist es genau umgekehrt gewesen. Der Bundespräsident hatte zu einer Diskussionsrunde eingeladen, mein Kollege Olaf Sundermeyer war da und er hat da einen Mann erlebt, der wirklich um die Demokratie besorgt war. Wir haben dann festgestellt, dass wir die gleiche Sorge haben wie der Bundespräsident. Wir hatten sowieso vor, einen "Ritt durchs Land" zu machen und mal zu schauen: Wie sind eigentlich die Zustände? Wie ticken die Leute, wie ist die Stimmung?

imago images/ M. Popow DAS ERSTE | 03.10.2019 | 19:15 Uhr - Kampf ums Land Bundespräsident Steinmeier hat die Hälfte seiner Amtszeit hinter sich. Aus diesem Anlass sendet das ERSTE am 3.Oktober um 19.15 Uhr den Film "Kampf ums Land - Steinmeiers Ringen um Zusammenhalt" von Torsten Mandalka, Stefanie Stoye und Olaf Sundermeyer.

Und da kam die Idee auf: Verbinden wir das mit dem, was der Bundespräsident tut. Und dann haben wir beim Bundespräsidialamt vorgefühlt: Könnte das was sein, wobei der Bundespräsident mitmachen würde?

Die Idee war, nicht nur den Bundespräsidenten zu begleiten und ihn dabei zu beobachten, was er so macht, sondern einfach auch zu schauen, was das mit dem Land macht. Wo fährt er hin? Was macht er da? Wen trifft er da? Und können wir vielleicht einen etwas tieferen Blick bekommen als er? Wir haben versucht, schon mal vorher zu diesen Orten zu fahren und die Leute so ein bisschen zu befragen - nicht nur die, die er trifft, sondern auch die anderen, die da leben. Dann sind wir hinterher auch noch mal hingefahren und haben geschaut, was so ein Besuch des Bundespräsidenten bewirkt. Und das in Ost und West, in Stadt und Land.

Ich kann gar nicht versprechen, dass ich mit 82 Millionen Menschen in diesem Land rede. Ich kann nur das Versprechen machen, dass ich mir auch diejenigen anhöre, die sich möglicherweise nicht angemessen wiederfinden in den politischen Organen oder in den politischen Entscheidungen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Ihr habt also das Bundespräsidialamt vorher eingeweiht und denen auch reinen Wein eingeschenkt? Ja, und die haben das mit dem Bundespräsidenten offensichtlich auch diskutiert – denn er hat irgendwann gesagt: Darüber will ich mit den beiden mal selber reden. Und dann haben wir ihn getroffen und haben das mit ihm erörtert und sind übereingekommen. Auf der einen Seite zu sagen, wir begleiten Sie, Herr Steinmeier, kritisch und möglichst nah. Auf der anderen Seite wollen wir Ihnen bei ihren Bemühungen um die Demokratie auch nicht in den Rücken fallen und einfach nur Politiker- oder gar Präsidenten-Bashing machen.

Wie habt Ihr ihn denn empfunden in seinen Auftritten, wie nah hat er Euch herangelassen? Ehrlich gesagt: Wir sind nicht sonderlich nah an ihn herangekommen, denn das Protokoll setzt enge Grenzen. Wenn er unterwegs ist, sind immer Bodyguards dabei, dann muss immer darauf geachtet werden, dass alle Medien Zugang haben, damit sich keiner benachteiligt fühlt. Es war nicht so, dass wir ihm total über die Schulter blicken konnten. Aber wir haben ihn natürlich kontinuierlich begleitet, und wir haben auch ein bisschen hinter die Kulissen geschaut. Wie er von anderen wahrgenommen wird und wie er andere wahrnimmt - wir haben ein langes Interview mit ihm bekommen und über eine Stunde mit ihm geredet. Und er hat sich - Stichwort AfD - nicht klar zu irgendwelchen Parteien oder politischen Richtungen geäußert. Das ist auch so der Drahtseilakt, den ein Bundespräsident immer gehen muss, dass er zur Sache sehr klare Positionen aussprechen, aber gleichzeitig auf die Neutralität achten muss. So versteht er sein Amt. Er ist Jurist und er ist politischer Vollprofi.

Die Hoffnung, vielleicht sogar Sehnsucht, dass sich alle in einem Land einig sind, ist eine Illusion, die ich nicht nähren will. Meine Botschaft ist eher: Geht bitte davon aus, dass wir uns nie alle einig sein werden und dass es darauf ankommt, nicht den Streit zu vermeiden, sondern dass wir wieder lernen, uns an Regeln zu halten und Sprache wieder erlernen, die nicht sofort abgleitet in Beschimpfung oder sogar Hass. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Du hast gesagt, er braucht euch eigentlich als Journalisten, auch um in seinem Amt zu wirken. Ohne die Medien kann er letztlich fast nichts ausrichten, weil alles, was ihm zur Verfügung steht, das gesprochene Wort ist. Klar, aber das gilt ja für jeden Politiker. Wenn es die Medien nicht gäbe, fänden sie keine Vermittlung ins Volk hinein. Und für den Bundespräsidenten ist es ganz besonders wichtig, mit den Medien umzugehen, weil er ja ansonsten keinerlei Wirkmacht hat. Er hat keine Gesetzgebungskompetenz, er hat kein Geld, das er irgendwo reinstecken kann. Er ist eigentlich nur von der politischen Funktion her der oberste Krisenmanager, wenn im Politikbetrieb mal was nicht läuft. Das hat Frank-Walter Steinmeier jetzt so ein bisschen verlassen durch seine Reisen durchs Land. Da versucht er, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Man muss auch sagen, dass die Menschen natürlich vorher gecastet sind, das Amt beziehungsweise auch die Auftragnehmer des Amtes sind oft Verbände, die dann Veranstaltungen, runde Tische oder sowas organisieren und ihm Gäste zuführen. Die sorgen dafür, dass er immer irgendwie mit Leuten zusammenkommt, die irgendwas repräsentieren, die sich auch engagieren, die was tun für das Land. Die Antidemokraten sind dann natürlich erst mal nicht dabei.

Und welche Menschen habt ihr getroffen?

Wir haben Menschen gesucht, die der Demokratie sehr kritisch gegenüberstehen, die politikverdrossen sind. Und mit denen haben wir dann gesprochen und sie auch gefragt, wie sie den Bundespräsidenten sehen. Die meisten haben gesagt: Der Bundespräsident ist völlig okay, der Mann ist gut, den finde ich super. Aber das hat ja mit der Politik nichts zu tun. Die Regierungspolitik, die herrschende Politik, das, was bei uns an Politik ankommt, das ist schlecht.

Heißt das, dass er gar nicht als Politiker gesehen wird? Komischerweise. Er war Außenminister, er war Fraktionsvorsitzender. In der SPD war er Parteipolitiker par excellence. Er war Kanzleramtsminister unter Schröder. Mehr Politiker geht ja eigentlich gar nicht. Aber seit er Bundespräsident ist, wird er plötzlich in einer anderen Rolle wahrgenommen, als eine Art Übervater. Reden wir über die Kritiker beziehungsweise den Konflikt, den Frank-Walter Steinmeier zum großen Thema seiner Amtszeit gemacht hat, nämlich die Spaltung des Landes und das Wirken von Rechtspopulisten in unserer Demokratie, die Gefahr der Unterhöhlung der Demokratie. Es ist ja schon mit Beginn seiner Legislatur klargeworden, dass das Thema auf dem Tisch liegt, denn da hat die AfD ja auch schon eine Rolle gespielt. Und nicht nur die AfD, sondern darüber hinaus hatten wir ja auch in jüngerer Geschichte NPD-Erfolge und Neonazis und immer mehr Menschen, die die Demokratie in Frage stellen. Wir sind dann erst später dazugestoßen, da war er schon ein gutes Jahr im Amt. Aber für uns hat sich das Thema eben auch sehr schnell dargestellt, weil wir uns auch schon lange mit Populismus, Rechtsextremismus und diesen Phänomenen auseinandersetzen.

Es gibt viele Gruppierungen, die ihr Geschäft mit der Polarisierung machen. Und deshalb heißt es, dagegen zu arbeiten. Aber ich habe den tiefen Eindruck, dass die ganz, ganz große Mehrheit der Menschen hinter der Demokratie steht. Was ich mir wünschte, ist, dass diese Mehrheit lauter und präsenter ist. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Wie sehr habt Ihr auf diesen Moment gewartet, dass er tatsächlich das macht, was er jetzt zum Schluss getan hat: Nämlich sehr offen die AfD als Rechtspopulisten anspricht, dass er also als Präsident dieses Präsidiale verlässt und tatsächlich politischer wird? Wir haben da gar nicht darauf gelauert. Uns geht es gar nicht um die AfD und ihm glaube ich auch nicht, sondern uns geht es um die Mitte, um die Menschen, die dahinter stehen, die AfD wählen, die damit ihre Unzufriedenheit ausdrücken. Was treibt die eigentlich um?

Nicht jeder, der populistisch oder Protest wählt, ist ein Antidemokrat, sagt Frank-Walter Steinmeier. Das haben wir auch festgestellt. Viele der Leute, die enttäuscht sind von der Politik, stehen den Politikern als Menschen durchaus offen gegenüber, wenn sie mit ihnen direkt in Kontakt kommen.

Trotzdem hat Frank-Walter Steinmeier jetzt Schlagzeilen gemacht mit der Aussage, die AfD sei antibürgerlich, hat also den direkten Konflikt gesucht, worauf die AfD auch sofort reagiert hat und gesagt hat: Er hält sich nicht mehr ans Grundgesetz. War das unklug von ihm da so offensiv zu sein? Oder passt das genau in diese Strategie, die er da eigentlich verfolgt? Es passt genau in seine Strategie. Er ist danach gefragt worden, das ist schon irgendwie wichtig. Ich glaube nicht, dass er sich bei dem Interview, das er dem Spiegel gegeben hat, von Anfang an zum Ziel gesetzt hat: Ich bashe jetzt die AfD. Aber er hat dann aus seinen Gedanken keine Mördergrube gemacht und hat das geäußert.

ARD Audiothek rbb Podcast vom rbb-Inforadio - "Die erzählte Recherche" Das Interview mit Torsten Mandalka wurde für den Inforadio-Podcast "Die erzählte Recherche" geführt. Hier wird den Reporterinnen und Reportern des rbb über die Schultern geschaut. Das komplette Gespräch finden Sie hier in der ARD-Audiothek.



Es heißt, er ist kein Revolutionär, er verändert auch das Amt nicht, sondern er macht eigentlich das, was das Amt von ihm verlangt? Nein, er ist definitiv kein Revolutionär. So sieht er sich selber auch nicht. Sondern er ist ein Präsident in einer besonderen Zeit. Mit besonderen Herausforderungen und diesen Herausforderungen versucht er gerecht zu werden. Wir haben ja auch historische Vorbilder, Stichwort Weimarer Republik, Stichwort Hindenburg, wo das überhaupt nicht geklappt hat und in der Katastrophe geendet hat. Diese Verantwortung empfindet Frank-Walter Steinmeier sehr intensiv, diese historische Lehre, dass die Rolle eines Präsidenten in kritischer Phase total wichtig sein kann und dass man dann die Verantwortung wahrnehmen muss.

Inwiefern zwingt er dann eigentlich Journalisten wie dich und deine Kollegen Olaf Sundermeyer und Stefanie Stoye am Ende doch selbst eine Position und eine Haltung zu beziehen? Ich glaube, er zwingt eher die Menschen und die Funktionsträger, mit denen er zusammentrifft, dazu, eine Haltung einzunehmen. Und er ist der festen Überzeugung, dass die Mehrheit der Deutschen nicht nur auf dem Boden der Demokratie steht, sondern auch mit Herzblut demokratisch ist. Was er vermisst ist, dass diese Mehrheit der Deutschen laut wird und eintritt für diese Überzeugung. Und seine Überzeugung ist, dass jetzt eine Zeit ist, in der die Leute irgendwie mal klar sagen müssen: Da und da stehen wir, das und das wollen wir. Und das sind die Grundrechte, die lassen wir von niemandem antasten. Und die sind auch die Basis unseres demokratischen Zusammenlebens.

Sendung: Das Erste, 03.10.2019, 19:15 Uhr

Interview mit Elke Büdenbender, Juristin und Ehefrau von Steinmeier rbb