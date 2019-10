Bild: imago-images/Oskar Eyb

Die wichtigsten Beschlüsse im Überblick - Bundesrat will Rauchverbot in Autos mit Kindern

11.10.19 | 14:34 Uhr

Der Bundesrat hat am Freitag ein Rauchverbot in Autos mit Kindern oder Schwangeren auf den Weg gebracht. Künftig drohen hohe Bußgelder. Ebenfalls verboten werden soll der Einsatz von Glyphosat in Privatgärten. Die wichtigsten Beschlüsse im Überblick.



Der Bundesrat will Rauchen im Auto verbieten, wenn dort Kinder oder Schwangere mitfahren. Das Gremium hat am Freitag beschlossen, einen entsprechenden Gesetzentwurf ins Parlament einzubringen. Jethzt muss sich also der Bundestag damit beschäftigen. Zur Begründung hieß es, diese Personengruppen seien durch Passivrauchen besonders gefährdet - und in geschlossenen Autos sei die Belastung besonders hoch. Verstöße sollen mit 500 bis 3.000 Euro geahndet werden.

Bundesländer fordern Glyphosat-Verbot in Privatgärten

Außerdem richtete der Bundesrat einen Appell an die Bundesregierung, den Einsatz des Unkrautgiftes Glyphosat in Privatgärten und öffentlichen Einrichtungen wie Kitas und Parkanlagen sofort zu verbieten. In der Entschließung fordern die Länder, den bis 2023 angekündigten schrittweisen Totalverzicht auf Glyphosat umgehend zu regeln, die Anwendung des Unkrautmittels aber auch schon deutlich vorher einzuschränken. Geprüft werden müsse auch, inwieweit an öffentlichen Verkehrsflächen alternative Anwendungsmethoden schnellstmöglich zum Einsatz kommen könnten.

Erhöhung der Hartz IV-Sätze gebilligt

Außerdem stimmte der Bundesrat einer Verordnung der Bundesregierung zu höheren Regelsätzen für Hartz IV, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ab Januar 2020 zu. Der Regelsatz für Alleinstehende mit Hartz IV steigt demnach zum 1. Januar um 8 auf 432 Euro. Wer mit einem anderen bedürftigen Erwachsenen wie dem Ehepartner in einer Wohnung lebt, für den steigt der Satz demnach um 7 auf 389 Euro.



Für Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren gibt es eine Erhöhung um 6 auf 328 Euro. Für Kinder von 6 bis 13 Jahren steigt die Leistung ebenfalls um 6 auf 308 Euro monatlich. Bis zur Vollendendung des sechsten Lebensjahres gibt es 5 Euro mehr, also 250 Euro. Auch die Regelsätze im Bereich der Sozialhilfe steigen. Die Anpassung folgt einem festgelegten Mechanismus, der die Entwicklung von Preisen und Löhnen berücksichtigt.



Neue Regeln für Zugang zum Medizinstudium

Änderungen gibt es auch beim Zugang zum Medizinstudium. Medizinstudienplätze sollen demnach künftig gerechter vergeben werden. Geregelt wird das über einen Staatsvertrag der Länder. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Politik zu einer Neuregelung verpflichtet, der Bundestag einer Änderung des sogenannten Hochschulrahmengesetzes bereits zugestimmt.



Die Richter hatten im bestehenden Auswahlsystem für das Medizinstudium eine fehlende Chancengerechtigkeit bemängelt sowie zu lange Wartezeiten und eine zu hohe Gewichtung der Abiturnote beanstandet. Bei der Auswahl der Studienbewerber für Medizin müssten auch weitere Kriterien der Eignung für den Arztberuf oder entsprechende Vorbildungen berücksichtigt werden.



Medizinstudienplätze sind weiterhin sehr begehrt. Rund 94.000 Frauen und Männer studieren das Fach derzeit. 15.000 mehr als vor zehn Jahren.



Vorher hatte der Bundesrat Brandenburgs Ministerpräsident Woidke zu seinem neuen Präsidenten gewählt. Der SPD-Politiker übernimmt die Leitung offiziell am 1. November.



