Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verlieh die Auszeichnung an insgesamt 25 Personen, darunter Pfarrer Rainer Eppelmann. Der Geistliche von der Berliner Samariterkirche hatte unter anderem den Berliner Appell zur Abrüstung initiiert und war nach der Wende maßgeblich an der Aufarbeitung beteiligt.

Kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit sind am Mittwoch mehrere frühere DDR-Bürgerrechtler und ehemalige Oppositionelle mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden.

Ausgezeichnet wurden zudem der Liedermacher Stefan Krawczyk, der Umweltschützer und Mitbegründer der Grünen, Carlo Jordan, sowie das Ehepaar Eva und Jens Reich, die den regimekritischen "Freitagskreis" gegründet hatten.



Auch die Soziologin Kathrin Mahler Walther wurde mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Sie hatte als 16-Jährige im Herbst 1989 die Oppositionellen Aram Radomski und Siegbert Schefke in Leipzig auf den Kirchturm geleitet. Die beiden machten die einzigen Filmaufnahmen von der Montagsdemonstration. "Diese Aufnahmen gingen um die ganze Welt und ermutigten in der DDR immer mehr Menschen, sich an den Demonstrationen zu beteiligen", teilte das Bundespräsidialamt mit. "Bis heute stärkt sie als eine vielfach engagierte Bürgerin die erkämpfte Demokratie."