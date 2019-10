In Berlin-Neukölln und Kreuzberg haben sich Umweltschützer am frühen Samstagnachmittag zu einer Demonstration für eine autofreie Berliner Innenstadt zusammengefunden. Der Demonstrationszug führt vom Hermannplatz über den Kottbusser Damm zum Moritzplatz, wie die Organisatoren der Initiative "autofreiberlin" mitteilten. Angemeldet sind laut Polizei 500 Teilnehmer, bei Facebook hatten am Freitagabend mehr als 230 User ihre Teilnahme zugesagt.