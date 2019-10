Mehrere hundert Menschen haben am Samstag auf dem Breitscheidplatz in Berlin gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien protestiert. Eine Privatperson hatte vor den Protesten 1.500 Teilnehmer angemeldet, wie ein Polizeisprecher sagte. Zur tatsächlichen Teilnehmerzahl äußerte er sich nicht. Der Protest begann am Nachmittag mit einer Schweigeminute. Während der Demonstration waren Fahnen der kurdischen YPG-Miliz zu sehen.