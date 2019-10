Bild: PhotoAlto

Semesterstart in Brandenburg - Politik und Unis rätseln über Gründe für Studienabbrüche

08.10.19 | 10:05 Uhr

Immer mehr Abiturienten studieren, aber immer mehr Studienanfänger brechen ihr Studium auch ab. Pädagogen und Bildungspolitiker in Brandenburg sehen hier alle Seiten in der Pflicht: die Studierenden selbst, die Schulen und auch die Hochschulen. Von Dominik Lenz

Nach dem Abitur an die Uni - das ist für eine steigende Zahl von Absolventen der gängige Weg, auch wenn für viele dabei noch gar nicht klar ist, wohin es beruflich gehen soll. Von Seiten der Hochschulen gibt es zunehmend Klagen über den Studierzustand der Jungstudenten, denn rund ein Drittel von ihnen bricht in den ersten Semestern das Studium ab und immer mehr junge Menschen seien "gar nicht mehr in der Lage, ein Studium anzutreten". Als geradezu typisch bezeichnet Robert Meile von der Studienberatung der Uni Potsdam den Gesprächseinstieg bei vielen seiner mittlerweile oft sehr langen Beratungen: "Ich habe nur eine ganz kurze Frage", heiße es da etwa. Doch oft gehe es dann um sehr viel. Wichtige Erfolgsfaktoren für das Studium seien dabei die sozialen Rahmenbedingungen, also etwa die Frage: "Habe ich eine Finanzierung? Bin ich hier sozial gut angekommen? Fühle ich mich wohl hier?"



Studienberatung ist Lebensberatung

Studienberatung sei eben oft auch Lebensberatung für junge Menschen, die mitunter gar nicht so genau wissen, wohin sie wollen. Oft kämen sie zu diesen Gesprächen dann auch gleich gemeinsam mit ihren Eltern. Wenn dann dabei die Mutter sage: "Wir interessieren uns für ein Studium", gehe es erstmal darum herauszufinden, was das Kind will, sagt Bettina Hertrich, die ebenfalls in der Studienberatung der Uni Potsdam arbeitet. Die weiteren Anliegen, mit denen Studierende später zu ihnen kämen, seien dabei meist vielfältiger geworden, betonen Hertrich und Meile. So gebe es nicht mehr den klassischen Studierenden, sondern auch all jene, "die ein Interesse an Bildung haben".



Unis beklagen die oft fehlende Studienvorbereitung durch die Schulen

Draußen vor dem neuen Palais ist es noch leer an diesem Tag kurz vor dem Semesterstart. Die Uni war oder ist für viele hier ein Sprung ins kalte Wasser, denn die Schule habe kaum Vorwissen vermittelt, sagen viele. Doch es gibt auch andere Stimmen - und das zeigt: Wie gut eine Schule auf das Studium vorbereitet, hängt immer noch vor allem von der Schule ab. Falsche Erwartungen an die Universität, schlechte Vorbereitung und Bildungslücken bei den Schulabgängern waren Klagen, die Hochschulvertreter im Frühjahr im Wissenschaftsausschuss im Potsdamer Landtag vorgetragen hatten. Den Studienanfängern fehle es an grundlegenden Kenntnissen in Mathematik oder an Textverständnis. Manche schlugen zudem die Einführung eines Uni-Knigge vor, um zu vermitteln, wie eigentlich ein Professor richtig angesprochen wird. Auch Daniela Stokar von Neuforn, Leiterin des Zentrums Studium, Karriere und Marketing an der TH Brandenburg berichtete von teilweise völlig falschen Erwartungen an das Studium. Mehr und mehr habe sie mit Menschen zu tun, die "an grandioser Selbstüberschätzung leiden oder einfach gar kein Gefühl dafür haben, wie die eigenen Leistungen sind". Oft würden die Studierenden von einem Kulturschock erzählen, weil sie sich das Studium weniger theoretisch vorgestellt hätten. Viele dieser Probleme aber hätten eigentlich schon früher geklärt werden können, sagt Stokar von Neuforn. Sie berate mehr und mehr junge Menschen, die das Studium abbrechen wollen, wobei es darum gehe zu fragen, welches die eigentlichen Gründe für die Studierenden seien, ob vielleicht einfach das Geld fehle oder ob es um die Selbstorganisation geht. Die TH Brandenburg versucht es nun mit einem neuen Mentorenprogramm: Drittsemester nehmen Erstsemester an die Hand und erklären, wie ein Campus funktioniert, wie man sich selbst strukturiert und einen Professor richtig anspricht.

Politik fordert mehr Flexibilität von den Hochschulen

Brandenburgs amtierende Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) zeigt sich verärgert über die Klagelieder der Hochschulen über das angeblich sinkende Niveau der Abiturienten. Doch auch sie sagt: Die Zahlen derer, die ein Studium nicht erfolgreich beenden oder eine duale Ausbildung abbrechen, seien zu hoch. Ernst plädiert darum für eine bessere Kooperation zwischen Schulen und Hochschulen. Junge Menschen müssten bereits in der Schule die Uni kennen lernen, argumentiert sie.

Auch Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD) würde nach eigener Aussage mehr Vorbereitung in den Schulen begrüßen. Sie erwarte auch mehr Flexibilität von den Hochschulen. Schließlich würden heute andere Kompetenzen abgefragt, als die Hochschulprofessorinnen und Professoren das zu ihrer Schulzeit kannten, sagt sie.



Beide Ministerinnen begrüßen, dass inzwischen mehr als die Hälfte jedes Abiturjahrgangs studieren wollen. Klar aber sei damit auch, dass damit auch die Voraussetzungen vielfältiger werden, die die Studierenden mitbringen. Damit müssten beide Seiten, also sowohl die Schulen als auch die Hochschulen umzugehen lernen. Die Ministerien empfehlen den Erstsemestern in Zeiten scheinbar unbegrenzter Studiermöglichkeiten, neben dem Blick auf spätere Chancen auf dem Arbeitsmarkt vor allem jene Fächer zu wählen, die sie mit Leidenschaft machen. Britta Ernst geht noch einen Schritt weiter, denn sie sagt: Die Wahl des Studiums sei für das Leben genauso wichtig wie die Partnerwahl.



