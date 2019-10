Evangelische Kirche will sich an Sea-Watch-Mission beteiligen

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) will ein Rettungsschiff kaufen und es der Seenotrettungsorganisation Sea-Watch zur Verfügung stellen. Das sagte der Berliner Landesbischof und EKD-Ratsmitglied Markus Dröge am Donnerstag auf der Synode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz in Berlin. Er versicherte, dass keine Kirchensteuermittel in das Projekt fließen sollen.

"Wer glaubt, dass die EKD nicht die richtige Institution ist, um als Reederei aufzutreten, hat zweifellos Recht", so Dröge. Das Schiff werde nicht von der EKD selbst betrieben, so Dröge. Bislang war nur die Rede davon gewesen, dass die EKD zum Betrieb des Schiffes einen Trägerverein gründen wolle. Das bestätigte Dröge erneut. Zudem solle ein Schiff "ersteigert" werden. Derzeit wird das in Kiel beheimatete Forschungsschiff "Poseidon" im Rahmen eines anonymen Bieterverfahrens zum Verkauf angeboten. Das "Flensburger Tageblatt" hatte kürzlich über ein Interesse der EKD an dem Schiff berichtet.