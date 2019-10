Bild: imago-images/Emmanuele Contini

Klimaaktivisten kündigen Proteste an - Extinction Rebellion will Verkehr in Berlin behindern

04.10.19 | 13:45 Uhr

Die Gruppe "Extinction Rebellion" setzt sich für besseren Klimaschutz ein. Die Idee: Mit gewaltfreien Aktionen Alltagsabläufe blockieren. Am Wochenende treffen sich die Anhänger zunächst in einem Camp. Am Montag dann starten in Berlin erste Blockaden.



Nachdem es am Einheitstag in Berlin bereits mehrere Proteste gegeben hat – etwa gegen Mietsteigerungen sowie eine Demo von Rechtsextremen und Gegenproteste linker Gruppen-, setzen sich am Samstag die Aktionen von Aktivisten fort: Im Zentrum steht dabei ab dem Wochenende die Klima-Gruppe Extinction Rebellion.



Die Umweltschützer werden nach eigenen Angaben zunächst für mehr als eine Woche mit einem großen Klimacamp auf der Wiese neben dem Bundeskanzleramt in Berlins Mitte präsent sein, wie sie am Freitag ankündigten. Aufgebaut wird dieses Camp bereits seit Freitag. Am Montag dann starten die Anhänger der Bewegung in Berlin mit Blockaden und wollen so auf die Folgen von Umweltzerstörung und Klimawandel aufmerksam machen. "Tausende Menschen" würden dazu in den kommenden Tagen aus Deutschland, Polen, Dänemark und Schweden anreisen. Insgesamt sollen sich die Aktionen über "mindestens eine Woche" hinziehen, hieß es.



Erst das Camp, dann der Protest

Auf einer Pressekonferenz nannten die Aktivsten die ab Montag stattfindenden Proteste "die nächste Rebellionswelle": "Wir blockieren Berlin." Dabei sei Berlin nur ein Schauplatz gleich mehrerer Protestorte weltweit: Auch in den Städten Paris, New York, Amsterdam, London sollen Extinction-Rebellion-Proteste stattfinden.



Für Montagmittag ist zunächst eine Aktion am Potsdamer Platz angekündigt. Zur gleichen Zeit soll im Regierungsviertel eine pinke Arche eröffnet werden, die an das Artensterben erinnern soll. Auf welche Art die Aktivisten den Verkehr behindern wollen, verrieten sie nicht. "Wir empfehlen Autofahrern, das Auto stehen zu lassen", sagte eine der Organisatorinnen. Aktionen, die den U- und S-Bahnverkehr behindern, seien nicht geplant. Ob auch die Berliner Flughäfen Ziel von Protesten sind, sagten die Aktivisten nicht.



Hinter "Extinction Rebellion" steckt eine Bewegung, die in Deutschland weit weniger bekannt ist als etwa die Klimaaktivisten von Fridays for Future. Das Logo mit der Sanduhr in einem Kreis taucht immer öfter auf Demonstrationen auf. Extinction Rebellion - kurz XR - bedeutet Aufstand gegen das Aussterben. Das klingt radikaler als die Schülerbewegung, die die Schwedin Greta Thunberg ins Leben gerufen hat. So hatte "Extinction Rebellion" am Montag die Parteizentrale der Linken im Berliner Karl-Liebknecht-Haus besetzt. Im April blockierten sie über zwei Stunden lang die Oberbaumbrücke.

Gewaltfreier, ziviler Ungehorsam

"Mit gewaltfreiem zivilen Ungehorsam gegen Klimakrise und Massenaussterben", ist die Devise der Aktivisten. "Wir stören den alltäglichen Betriebsablauf, der unsere Lebensgrundlagen zerstört." Mit drastischen Bildern, Aktionen und Worten will die Bewegung Bürgern, Staatenlenkern und Wirtschaftsbossen klar machen, was auf dem Spiel steht - über kurz oder lang die Welt, wie wir sie kennen. Särge, blutrote Farbe, Kostüme und das Totstellen in der

Öffentlichkeit gehören dazu, ebenso die Blockade von Verkehrsknoten.



Extinction Rebellion entstand in Großbritannien. Die Protest-Methoden der Bewegung vergleichen Aktivisten und Beobrachter dabei gern mit denen des indischen Widerstandskämpfers Gandhi: mit zivilem Ungehorsam, aber ohne Gewalt die Eliten herausfordern. Auch Martin Luther King oder Nelson Mandela nennen die Aktivisten als ihre Vorbilder.



Sendung: Inforadio, 04.10.2019, 13 Uhr