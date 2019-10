Bild: dpa/Paul Zinken

Klima-Demos in Berlin - Extinction Rebellion blockiert Marschallbrücke

09.10.19 | 07:24 Uhr

Die Klimaaktivisten von Extinction Rebellion wollen ihre Blockadeaktionen in Berlin am Mittwoch fortsetzen. Seit dem frühen Morgen ist neben dem Großen Stern auch die Marschallbrücke in Mitte besetzt. Später wollen die Demonstranten außerdem den Ku'damm blockieren.



Am dritten Tag der Klimaproteste haben Anhänger von Extinction Rebellion um 3 Uhr am Mittwochmorgen mit der Blockade der Marschallbrücke in der Nähe des Kanzleramts begonnen. Mehrere Hundert Menschen seien auf der Brücke, teilte die Berliner Polizei am Mittwochmorgen mit. "Es ist so wie in den letzten Tagen auch", sagte eine Beamtin. "Es sind friedliche Personen, die dort sitzen." Zu Verkehrsbehinderungen werde es aber sicherlich kommen. Die Demonstranten selbst riefen via Twitter zur Unterstützung auf. Ebenfalls über den Kurznachrichtendienst teilten sie mit, dass für Krankenwagen aus der nahegelegenen Charité eine Rettungsgasse eingerichtet sei, die jederzeit freigemacht werden könne. Aufgrund der Blockade an der Brücke hatte die Polizei die Zufahrten ab der Wilhelmstraße und der Margarete-Steffin-Straße in beiden Richtungen gesperrt. Auch der Schiffbauerdamm sei auf unbestimmte Zeit gesperrt worden. Zu Einschränkungen soll es auch auf den Buslinien 100, 147 und 245 kommen.

"Sobald die Politik auf unsere Forderungen reagiert, würden wir die Brücke freigeben", erklärte Extinction Rebellion-Aktivist Marco Gergele. Ansonsten bleibe man so lange vor Ort, wie man es schaffe.

Ku'damm-Blockade am Nachmittag

Als weiteres Ziel neuer Blockaden nannten die Organisatoren den Kurfürstendamm in Charlottenburg. Laut der Bekanntmachung wurde die Protestaktion auf dem Ku'damm für 16 Uhr offiziell angemeldet, "mit Musik, Reden und Picknick - gegen das toxische System, das für unseren Konsum die Ressourcen der Welt plündert". Um 8:30 Uhr soll außerdem eine angemeldete Demo von Campact und anderen Nicht-Regierungsorganisationen vor dem Kanzleramt stattfinden. Dort wollen Bundesminister mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über das Klimapaket der Bundesregierung beraten. Mehrere Hundert Aktivisten haben in der Nacht auf Mittwoch zudem erneut am Großen Stern im Stadtteil Tiergarten übernachtet. Seit dem frühen Montagmorgen halten Demonstranten dort Zufahrtsstraßen blockiert und hatten den Verkehr auf den umliegenden Straßen zunächst komplett lahmgelegt. Am Dienstag hatte die Polizei einige Aktivisten von den Fahrbahnen getragen, die Straße des 17. Juni und die Hofjägerallee sind seitdem wieder befahrbar. Laut Polizisten vor Ort verliefen die Blockaden und die Räumungen bislang friedlich.

Dezentrale Proteste und ziviler Ungehorsam

Die Bewegung, die auf zivilen Ungehorsam setzt, hat für die ganze Woche größtenteils unangemeldete Protestaktionen angekündigt. Auf einer Karte, die die Gruppe in sozialen Medien verbreitet hat, sind etliche "interessante Orte" markiert, darunter Bundesministerien, Parteizentralen, Medienhäuser, Standorte von Unternehmen und großen Industrieverbänden. Eine Erklärung, was genau es mit dieser Liste auf sich hat, gibt es nicht. Allerdings setzen die Klimademonstranten laut der am Dienstag verbreiteten Karte auch auf spontane Protestaktionen: "Wenn eine Blockade geräumt ist, schwärmen wir in Klein- und Bezugsgruppen aus, um weitere dezentrale Aktionen zu machen."

Berlins AfD-Chef Georg Pazderski forderte am Mittwochmorgen im rbb ein rigoroses Vorgehen. Die Polizei müsse die Straßen räumen, so wie das in anderen Städten geschehen sei. Der Senat sehe aber tatenlos zu und mache Politik für, so wörtlich, "durchgeknallte Leute". Innensenator Andreas Geisel hatte am Montag im rbb ein Vorgehen "mit Augenmaß" gegen die Demonstranten angekündigt.

