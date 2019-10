Bild: imago-images/Emmanuele Contini

Klimaschutzproteste in Berlin - Extinction Rebellion trainiert für Blockade-Aktionen

06.10.19 | 19:38 Uhr

Der Klimaprotest in Berlin soll in der kommenden Woche eine härtere Gangart erleben. Die Protestbewegung Extinction Rebellion hat ein Camp mit hunderten Zelten neben dem Kanzleramt errichtet und will ab Montag den Verkehr lahmlegen. Von Oliver Soos

Clara lauscht gebannt dem Vortrag, der ziemlich düster klingt. "Selbst wenn wir heute den CO2-Ausstoß komplett einstellen würden, hätten wir nur noch eine 90 Prozent-Chance, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Auch dann müssten wir mit weiteren Dürren, Fluten und Stürmen rechnen, mit politischer Destabilisierung und Migrationskrisen. Wir wollen gegen unser eigenes Aussterben rebellieren und dafür Aufmerksamkeit erzeugen", sagt die Referentin.

Das Klimacamp im Regierungsviertel | Bild: rbb/O. Soos

Clara konnte sich gerade noch einen Stuhl ergattern, viele Zuhörer sitzen auf dem Boden. 300 Menschen haben sich in den kleinen Werkraum des Kreuzberger Kondomherstellers Einhorn gequetscht. Die meisten sind zwischen 25 und 45. "Onboarding" heißt die Veranstaltung, angelehnt an einen Begriff aus dem Personalmanagement, der die Aufnahme neuer Mitarbeiter durch ein Unternehmen bezeichnet. Am Ende des Vortrags können die Besucher ihre E-Mail-Adressen in eine Liste eintragen, sich per Telegram vernetzen und mit verschiedenen Arbeitsgruppen des Klima-Protestcamps am Kanzleramt in Kontakt treten. Extinction Rebellion (XR) versucht auch während der Protesttage, noch weiter als Bewegung zu wachsen und ist dabei ziemlich professionell organisiert.

Fridays For Future war nicht mehr genug

Clara ist eine der Jüngsten beim Onboarding. Sie ist 19, kommt aus Berlin, hat gerade Abitur gemacht und ein Freiwilliges Ökologisches Jahr begonnen. Sie erzählt, dass sie von Fridays for Future irgendwann die Nase voll hatte und deshalb Extinction Rebellion kennenlernen wollte. "Bei FFF-Demos waren mir zu viele Schüler, die einfach nur zum Spaß mitgelaufen sind. Sie haben gekifft, herumgealbert und fanden es cool, dass der Unterricht ausfällt", erzählt Clara. Auf einer der Demonstrationen habe sie dann XR-Fahnen entdeckt. "Freunde haben mir erzählt, dass die große Blockaden machen, das fand ich interessant. Ich habe eine konkretere Form des Protests gesucht", sagt Clara. Mittlerweile hält Matteo eine Rede, ein 19-jähriger Aktivist, der schon bei mehreren XR-Aktionen in Berlin dabei war. Er erzählt, wie er beim Klimastreik im September am Potsdamer Platz von Polizisten aus einer Sitzblockade gezogen und weggetragen wurde. Das sei nicht schlimm gewesen. Auch bei einer Ankett-Aktion habe er mitgemacht: "Wir haben uns Ketten um den Hals gelegt und uns an den Zaun des Bundeskanzleramts gekettet. Die Schlüssel haben wir in Briefumschläge gesteckt und den einzelnen Ministerien zukommen lassen. Wir wollten, dass die Politiker vorbeikommen, uns losketten und mit uns auf Augenhöhe über die Klimakatastrophe diskutieren", erklärt Matteo. Allerdings kam nach drei Stunden die Polizei und durchtrennte die Ketten mit Bolzenschneidern.

XR will Gesetze brechen, aber respektvoll bleiben

Matteo sagt, dass niemand gezwungen werde, eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat zu begehen. Das was er gemacht hat, sei "Aktionslevel drei" gewesen, die höchste Stufe. Man würde sich aber auch über jeden freuen, der bis Level zwei geht (in einer Blockade sitzenbleiben und sich wegtragen lassen), bis Level eins (aufstehen und weggehen, wenn einen die Polizei dazu auffordert) oder nur bis Level null (am Rand stehen und Präsenz zeigen). Matteo wiederholt immer wieder, fast mantraartig, wie wichtig der Bewegung Gewaltfreiheit und Respekt seien. "Wir wollen durch zivilen Ungehorsam stören und bewusst Gesetze brechen, dabei aber respektvoll gegenüber Passanten und Polizei auftreten", sagt Matteo. Sachbeschädigung, z.B. Stickers auf Autos kleben, lehne die Gruppe ab. Extinction Rebellion bemühe sich, Sympathien zu gewinnen. Allerdings gab es in den Medien bereits einige kritische Stimmen, die sagen, dass XR die Sympathien, die Fridays for Future aufgebaut habe, zerstören würde. Informationen zu den Blockadeaktionen dringen bislang nur spärlich nach außen. Am Montag (7.10.) ist ab 12.05 Uhr eine Kundgebung mit künstlerischen Aktionen am Potsdamer Platz geplant. "Dort leben wir die Vision einer autofreien Stadt – mit Musik, Performances und Workshops", heißt es in einer Message in der XR-Telegram-Gruppe. Am Mittwoch sei eine Blockade auf der Marschall-Brücke neben dem Reichstagsgebäude geplant. Außerdem werden die XR-Aktivisten aufgefordert, Bezugsgruppen von fünf bis zwölf Leuten zu bilden und dezentrale Aktionen durchzuführen. "Bienenschwarm-Taktik" heißt das bei Extinction Rebellion.

Das "Päckchen" ist eine Möglichkeit, sich wegtragen zu lassen. | Bild: O. Soos

Juristische Aufklärung vor den Sitzblockaden

In diesen Tagen laufen spezielle XR-Aktionstrainings, in denen das "richtige Verhalten in einer Sitzblockade" trainiert wird. Auf einem Hof hinter dem Haus der Statistik am Alexanderplatz haben sich 200 Aktivisten versammelt. Trainerin Tori erklärt zunächst juristische Details: dass die Polizei eine Blockade per Durchsage auflösen muss und dass diejenigen, die dann noch sitzen bleiben, eine Ordnungswidrigkeit begehen, für die es eine Geldstrafe geben kann. Wer weggetragen wird, begehe noch keine Straftat, erst wenn sein Verhalten als Widerstand gegen die Staatsgewalt gewertet wird. Damit das nicht passiert, üben die Teilnehmer in Dreiergruppen den "reibungslosen Abtransport aus einer Sitzblockade". Trainerin Tori ruft Kommandos über den Hof: "Es gibt den nassen Sack und das Päckchen. Ihr müsst einfach gucken, wie es schöner ist, getragen zu werden. Ich empfehle das Päckchen, weil da die Verletzungsgefahr kleiner ist." Die Teilnehmer legen sich zuerst ausgestreckt auf den Rücken und lassen sich an allen Vieren davontragen, dann machen sie das Päckchen, gehen in die Hocke, umklammern mit den Armen die Kniekehlen und lassen sich aufrecht sitzend an Oberarmen und Oberschenkeln abtransportieren. Die 19-jährige Clara ist nicht beim Training. Sie überlegt noch, wie weit sie auf der Straße gehen würde: "Ich denke, ich würde mich in die Blockade mit hineinsetzen, aber ich würde aufstehen, sobald uns die Polizei dazu auffordert."

Sendung: Inforadio, 07.10.2019, 07:05 Uhr