Bild: dpa/Geisler-Fotopress/Sebastian Gabsch

Klimaproteste von Extinction Rebellion in Berlin - Polizei setzt Räumung am Potsdamer Platz fort

08.10.19 | 07:42 Uhr

Die Polizei hat am Dienstagmorgen die Räumung des Potsdamer Platzes fortgesetzt. Klimaaktivisten von Extinction Rebellion hatten den Bereich vor dem S-Bahnhof über Nacht weiter blockiert. Ein erster Räumversuch war Montagnacht abgebrochen worden.



Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen die Räumung der Klimaproteste von Extinction Rebellion am Potsdamer Platz in Berlin fortgesetzt. Mehrere Beamte befreiten mit Zangen die Demonstrierenden von Ketten und forderten sie auf, Holzhäuser abzubauen, die sie am Montag aufgestellt hatten. Bereits am Montagnachmittag waren 480 Demonstranten von der Polizei weggetragen worden. Die Beamten und die Klimaaktivisten sprachen übereinstimmend von einem friedlichen Verlauf der Aktion. Am späten Abend brach die Polizei die Räumung schließlich ab, wie die Verkehrsinformations-Zentrale des Senats auf Twitter mitteilte. Mehr als 150 Teilnehmer verharrten die ganze Nacht hindurch am Potsdamer Platz.

Mehr zum Thema dpa /Christophe Gateau Extinction Rebellion - Klimaaktivisten blockieren Potsdamer Platz und Großen Stern

Blockade am Großen Stern geht weiter

Nach Abbruch der Räumung hatten die Klimaschützer via Twitter erneut zur Unterstützung der "Rebellion" aufgerufen. "Rebels im Lager, schnappt Zelt & Schlafsack und kommt rum. #Berlin, wir brauchen euren Support! Bringt Decken, warme Getränke oder ein paar Snacks", hieß es. Die Klimaschützer rechneten allerdings nach eigenen Angaben damit, dass die Polizei die Räumung am Montagmorgen fortsetzen würde. Am Großen Stern gab es bislang keinen Räumungsversuch. Dort blockieren die Aktivisten nach wie vor den Kreisverkehr um die Siegessäule.

Weitere Protestaktionen im Laufe der Woche geplant

Extinction Rebellion hatte am frühen Montagmorgen kurz vor Beginn des Berufsverkehrs zunächst den Großen Stern in Tiergarten blockiert. Rund 1.000 Demonstranten versammelten sich zeitweise rund um die Siegessäule und legten den Verkehr lahm. Am Mittag war eine offizielle Kundgebung am Potsdamer Platz angemeldet, zu der rund 2.000 Menschen kamen. Die Klimaaktivisten hielten den Platz im Anschluss weiter besetzt.

Die Bewegung, die auf zivilen Ungehorsam setzt, hat für die ganze Woche größtenteils unangemeldete Protestaktionen angekündigt. Sie fordert unter anderem von der Bundesregierung, den Klimanotstand auszurufen und dafür zu sorgen, dass die von Menschen verursachten Treibhausgasemissionen bis 2025 auf netto Null gesenkt werden. Protestiert wird dafür nicht nur in Berlin. Aktionen fanden am Montag unter anderem in London, Amsterdam oder Sydney statt. Wie genau die Proteste aussehen werden, wird immer erst wenige Minuten vor Beginn bekannt gegeben. In Berlin bereiten sich die Aktivisten unter anderem in einem Klimacamp am Bundeskanzleramt auf die Protest vor. Die Teilnehmer sind aufgefordert, kleinere Gruppen zu bilden und dezentrale Aktionen durchführen. Bekannt wurde, dass am Mittwoch offenbar die Marschall-Brücke neben dem Reichstagsgebäude blockiert werden soll. Zu den Blockaden erklärt Extinction Rebellion: "Wir stören den alltäglichen Betriebsablauf, der unsere Lebensgrundlagen zerstört. Wir setzen den Protest so lange fort, bis die Regierungen angemessen reagieren."

Sendung: Antenne Brandenburg, 08.10.2019, 5:30 Uhr